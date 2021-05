Dos alumnas de la escuela de arte de Rosario Koi Ballet quedaron finalistas del concurso Youth America Grand Prix (Yagp), el evento más importante de la danza en todo el planeta. Además, la obra grupal Libertango, producida por la misma academia rosarina e integrada por chicas de entre 15 y 19 años, también fue seleccionada para competir en la final de este certamen internacional.

Yagp es como el mundial de fútbol de la danza, y todo el que trabaja en la materia quiere estar allí. Este año, por la pandemia, la final del certamen internacional que tradicionalmente se realiza en Nueva York, se desdobló y habrá otra instancia decisiva más en Europa. De esta manera, Jazmín Arrieta (13 años) quedó finalista del Yagp que tendrá lugar entre el 11 y el 15 de julio en Génova, Italia; en tanto Estefanía Ontanilla (16 años) como solista y la pieza grupal Libertango, interpretada por 10 bailarinas rosarinas, quedaron finalistas del Yagp de New York, todavía con fecha a confirmar. Se trata de las únicas representantes argentinas.

“La verdad es que cambió mucho mi vida cuando comencé a dedicarme tan intensivamente a la danza. Empezando por mudarme de Pergamino a Rosario, separarme de mi mamá y mi hermana, cambiarme de escuela, adaptarme a nuevos ambientes, conocer a nuevas personas”, contó la pequeña Jazmín Arrieta, sobre sus primeros pasos en el mundo de la danza profesional. “Esta carrera depende de muchos sacrificios, pero yo decidí y decido cada día bailar. Mi meta, mi sueño, es algún día poder ingresar a alguna compañía profesional en el exterior”, afirmó.

“Capaz me pierda momentos de una chica de mi edad, pero es lo que yo elijo, lo que me apasiona, y no siento que estoy renunciando a nada, sino siguiendo mis sueños”, insistió Jazmín, al mismo tiempo que reconoció que la suya es una carrera que tiene sus exigencias, “alimentarse sano, entrenar, cuidar nuestro cuerpo”, enumeró, para finalmente aseverar: “Pero todo lo disfruto”.

Estefanía Ontanilla tiene 16, y también fue elegida para la final, “siendo la única argentina preseleccionada en el concurso de Brasil para ir a Nueva York, después de competir con bailarinas del Teatro Colón de Buenos Aires y de toda Latinoamérica”, explicó Odisio al remarcar, con orgullo, que su academia se posiciona entre las escuelas más prestigiosas de entrenamiento profesional a nivel nacional.

“Cuando participé de la preselección mis intenciones eran seguir formándome, tomar clases y seguir perfeccionándome, y que el jurado internacional me viera, viera mi trabajo, lo que yo les podía mostrar, pero no esperaba más que eso. Y cuando vi mi nombre en la selección de finalistas, me sentí muy contenta y satisfecha por el trabajo que había realizado”, contó Estefanía desde el Club Español, donde funciona la escuela de ballet.

Empezó a practicar danza a los dos años y medio; a los 8, descubrió que era todo lo que quería hacer. “No sé qué sería yo sin bailar, la danza es todo para mí, y espero poder dedicarme a esto a futuro, poder trabajar y seguir haciendo lo que amo”, expresó la adolescente rosarina finalista por partida doble ya que, además, es una de las intérpretes del número grupal Libertango.

No menos importante es que también la obra grupal haya sido seleccionada para competir en la final de este gran evento mundial. “Es muy significativo que un grupo pueda llegar a esta instancia, porque la danza es muy individualista a veces y realmente son muy pocos los grupos que han sido elegidos en toda América Latina. Y nosotros desde el Koi valoramos muchísimo el trabajo en equipo de docentes e integrantes de la obra”, sostuvo Carina Odisio, directora de la escuela.

“A veces cuesta mucho que se visibilice el trabajo de la danza en el interior del país. La danza clásica es una disciplina muy compleja, que requiere de muchísimo orden, constancia, trabajo, y muchas veces no es reconocida la labor que se hace en el interior; hay maestras maravillosas en todas las provincias y aquí, en la ciudad de Rosario, hay muchísimas trabajadoras de la danza como en el Koi”, afirmó.

“En el ámbito nacional estamos trabajando a un nivel muy profesional. Muchas alumnas que no son de Rosario eligen formarse en el Koi Ballet, en lugar de irse a Buenos Aires. Acá trabajamos en equipo no solo la danza clásica, sino también la danza contemporánea y el entrenamiento funcional, y así como trabajamos con quienes lo hacen por hobby, también trabajamos con un grupo de élite que son los que quieren dedicarse a esto de manera profesional, porque ésta es una carrera que se empieza desde muy chicos”, comentó Odisio sobre el perfil de la escuela de arte que dirige.

“Lo importante de quedar seleccionadas en un certamen como el Yagp es que te ven directores y maestros de las mejores compañías y les dan becas a las bailarinas para estudiar en sus escuelas. Serían una especie de cazatalentos”, explicó la bailarina y docente de danza clásica al contar que, tras ser clasificadas finalistas, Estefanía y Lucía Cosme, otra de las chicas del grupo, ganaron una beca para asistir en 2021 a tomar clases en la Escuela de Ballet de Alberta, Canadá. Y subrayó: “La diferencia con el fútbol es que la danza implica un doble sacrificio, tanto físico como económico, nadie pone dinero para esta disciplina, por eso son tan importantes las becas”.