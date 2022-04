Federico Bal se encuentra en Brasil grabando un nuevo capítulo de “Resto del Mundo” de El Trece. En una de las hazañas para el programa, el motor de su parapente se desprendió y cayó desde gran altura, lo que le provocó una fractura expuesta del brazo y varios golpes.

Por el accidente y gracias a la gestión del embajador Daniel Scioli pudo ser trasladado a un hospital de Río de Janeiro donde fue operado en las últimas horas y continúa su recuperación. Luego de salir del quirófano, el hijo de Carmen Barbieri habló de lo que pasó y aseguró: “Me podría haber matado”.

“Nos levanta un viento cruzado, un pozo de aire de la nada y se da completamente vuelta el motor y empiezo a rodar, volcar y volcar... ocho metros rodé y no sabía dónde estaba parado. De golpe estaba con el cinturón de seguridad, tirado sobre la tierra, me levantan como pueden y me veo el antebrazo quebrado en tres partes”, recordó el actor en comunicación con Jorge Rial por “Argenzuela”.

Fede Bal en la ambulancia del traslado. / Foto: Gentileza

Y contó: “Estábamos en la tierra y volcamos directamente, el motor de la hélice de avión me podría haber matado... había sangre en todos lados. Tengo fractura expuesta, me veo el brazo afuera, no lo podía creer. Me agarre el brazo y pedí directamente que me lleven al hospital”. Según detalló, el primer centro médico donde lo atendieron “era muy precario” hasta que su madre, el equipo del programa y su novia lograron hacer las gestiones necesarias para el traslado.

Si bien las heridas que sufrió no fueron de gravedad, Fede Bal preocupó a todos sus seguidores al compartir a través de sus redes sociales algunas imágenes del traslado en ambulancia y desde su internación. Además aseguró que el accidente podrá verse próximamente en el ciclo de turismo ya que quedó registrado por las cámaras: “El accidente está todo filmado y las imágenes vamos a mostrarlas en el programa, pero cuidando a la audiencia”.

Todas las lesiones que sufrió Federico Bal por su accidente en Brasil

En comunicación con TN, el actor enumeró todas las lesiones que sufrió: “Me quebré la nariz y me golpeé un pómulo. Tengo el brazo izquierdo fracturado en tres partes. Estoy muy dolorido. Por suerte la puedo contar. Pudo haber sido mucho peor”.

Fede Bal desde la clínica Foto: Instagram/balfederico

También adelantó que deberá ser operado nuevamente ya que en la última cirugía los médicos no pudieron ponerle “las placas en el brazo porque estaba muy contaminado con césped y tierra”. “El viernes me van a hacer la reconstrucción del brazo”, aseguró y lamentó estar “bastante averiado”.

“Tenía miedo de que me amputen el brazo. El hospital era muy precario. Estuve 15 horas en un pasillo esperando que alguien se ocupe de mí. Después me trajeron en ambulancia a Río de Janeiro. Fue un viaje de cuatro horas por un camino lleno de baches y piedras. Ahora estoy en la Clínica de las Américas, que es una de las mejores de Latinoamérica”, destacó.