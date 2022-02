Alan es un niño de 12 años de Caleta Oliva, Santa Cruz, que decidió preparar y vender tortas fritas para ayudar, con mucho amor, a su familia para hacerle frente a la difícil situación económica que les toca vivir como consecuencia del escaso trabajo.

“Mamá, yo quiero ayudarte, quiero que salgas adelante”, le dijo un día el niño a su madre. Estas palabras llenaron de orgullo a sus padres, quienes difundieron el tierno gesto de su hijo en las redes sociales.

“La verdad es que estoy muy orgullosa de él. Con tan poca edad me sorprendió, me sorprende que tenga ese gesto con nosotros, me emociona muchísimo”, dijo su mamá Silvana, en diálogo con El Calentense.

"Yo quiero ayudarte, quiero que salgas adelante”, le dijo Alan a su mamá. Foto: El Caletense

Alan vive con sus padres y una hermana en Caleta Oliva, Santa. Su familia lleva adelante un micro emprendimiento de carpintería, pero afrontan una difícil situación económica producto del escaso trabajo. Fue así que el pequeño, desde su lugar, decidió ayudar a su familia, quienes a su vez decidieron impulsar la propuesta de su hijo.

“El las hace, las amasa, le pone todo el cariño que pueden imaginar. Hace de todo, le encanta aprender y salir adelante por él mismo”, finalizó la mamá de Alan.

Aquellas personas que estén interesados en comprar alguna de las tortas fritas del pequeño Alan, pueden comunicarse al 297- 4323496.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.