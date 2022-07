Una madre de la localidad de 28 de Noviembre, provincia de Santa Cruz, aseguró estar viviendo “la peor situación de su vida” luego de tener que denunciar a su ex pareja por abusar de sus cuatro hijas. Según contó, este hombre se aprovechaba mientras ella salía a trabajar.

En diálogo con Santa Cruz en el Mundo, la mujer detalló que el imputado es miembro del Ejército Argentino. Este cumplía funciones en el Regimiento de Infantería Mecanizada 35 en Rospentek, localidad de la provincia.

“Una noche, al regresar a mi casa, encuentro a mi hija mayor en la oscuridad, en un rincón llorando, y le pregunto qué le sucedía. Ella me respondió que no me podía contar, que tenía miedo, y ante la insistencia me comentó que este sujeto la manoseaba desde la pandemia, como tres años atrás, ella hoy es mayor, pero en aquella época era menor de edad”, detalló la denunciante.

Asustada, indagó en sus otras hijas. Llamó a la de 11 años y le preguntó cuidadosamente si había sufrido abusos por parte de este hombre, y entre lágrimas confesó que sí. “Me contó todo lo que sucedía durante las tardes, esto fue muy fuerte, muy aberrante, desde el año pasado se venía aprovechando de ella”, detalló.

Un santacruceño, un miembro del Ejército Argentino, habría abusado de cuatro niñas. Foto: Diario Nuevo Día

El 25 de mayo, el día siguiente de que las víctimas confesaran la pesadilla que vivieron, y mientras el detenido se encontraba abocado al desfile que hizo en 28 de Noviembre, la madre de las chicas efectuó la denuncia.

“El mismo día 25 también me acerqué a la Comisaría de 28 de Noviembre donde le hacen a él una perimetral, prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto y es ahí que me ponen custodia policial. Vale indicar que nosotras nos mudamos al local que alquilo en 28, donde tengo habitaciones grandes y a él no lo veo más”, explicó la mujer.

El 26 la madre de las chicas fue citada por la jueza Bustos del juzgado de Río Turbio. Las niñas entonces dieron su testimonio en la Cámara Gesell. Para ese entonces, el imputado no había sido detenido, con lo que la denunciante habló con el jefe del regimiento donde trabajaba para que no lo envíen a otro sitio y así que tenga la posibilidad de escapar.

Un santacruceño, un miembro del Ejército Argentino, fue denunciado por abusar de cuatro niñas. Foto: misiones online

El 30 de mayo la niña dio su último testimonio y la magistrada ordenó la detención del sujeto. Asimismo, la más pequeña de sus hijas, la única que tiene en común con el hombre, tiene tres años y también habría sufrido malos tratos.

“La ponía en la ducha con agua helada, la chiquita vivía enferma. Como a él no le gustaba que la nena sea inquieta, entonces la torturaba con eso para que se quede quieta”, detalló.

Luego agregó: “Un psicópata; yo llegaba de trabajar y era la persona más dulce y amable que podía existir. A las nenas no las dejaba acercarse, les daba actividades, la tarea, vos hace algo dulce, vos anda a tocar la guitarra y así las alejaba, no dejando que prácticamente tuvieran algún tipo de trato conmigo”.

Finalmente, la mujer aseguró que decidió sacar a la luz el caso para que sus niñas tengan Justicia y para que no le pase a nadie más. En este sentido, confió en que el culpable tendrá su condena y lo describió como un “lobos vestido de oveja”.