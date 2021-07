Roxana Reyes criticó al gobierno provincial por la falta de presencia junto a los vecinos, la indiferencia ante los problemas que atraviesa Santa Cruz y la falta de respuesta.

“Alicia Kirchner encarna un gobierno lejano, ausente, inmóvil e insensible. No da respuesta a ninguno de los problemas de los vecinos, no recorre los barrios, ni las ciudades de la provincia y por eso Santa Cruz está paralizada”, remarcó Reyes.

Mencionó que “es terrible tener un gobierno sin rumbo”.

Roxana Reyes, diputada nacional.

“Trabajo, educación y salud es una agenda que no se menciona en esta provincia, al igual que políticas de desarrollo, turismo, generación de puestos de trabajo, incentivos a la producción. Parece una provincia en piloto automático que se acostumbró a que nada mejore y todo siga igual sin respuestas a los enormes problemas que arrastramos desde hace años.”

La Legisladora sostuvo que en la provincia la educación está cada vez peor, con escuelas que no están en condiciones y aun no explican dónde van los fondos de Santa Cruz que no se ven en mejora salarial y mucho menos inversión en las escuelas, salud o generación de nuevas fuentes de trabajo. También remarcó que faltan insumos y profesionales de distintas especialidades en todos los hospitales de la provincia, llegando al extremo de no contar con la posibilidad de controles periódicos de salud femenina o de enfermedades oncológicas, cardiacas, etc.”

“Es grave que la Gobernadora no quiera ver la situación real de Santa Cruz. La gran mayoría de los santacruceños esperan y anhelan un cambio en la provincia. Es importante que se visualice que no es natural vivir sin servicios básicos y sin posibilidades de empleo para nuestros jóvenes o de calidad de vida para quienes han trabajado e invertido toda su vida en esta provincia”, finalizó la diputada.