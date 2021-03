Huanchilla, una población ubicada en el sur de la provincia de Córdoba, decidió prohibir la circulación nocturna ante el aumento de casos de coronavirus. De esta manera, los 1.500 residentes vuelven desde la noche de este lunes a encerrarse en sus viviendas, a partir de las 22 y hasta las 6.

Con un ritmo de contagio superior al del 2020, el intendente Carlos Benítez y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) local decidieron restringir totalmente la circulación de vecinos por la noche, hasta el 4 de abril.

“Me acaban de confirmar el décimo tercer caso, en menos de 15 días. Tenemos otros 13 análisis en espera de resultado y un vecino de poco más de 60 años internado en Río Cuarto, que no tenía patologías previas. Se han hecho asados en los que estuvieron personas que han viajado y se han contagiado, tenemos más de 75 aislados”, comentó Benítez.

El intendente indicó que de 22 a 6 sólo circularán las personas que cumplen actividades esenciales. A su vez, están prohibidas todas las reuniones sociales, recreativas, deportivas y culturales y los comercios gastronómicos sólo funcionan con reparto a domicilio. Sólo podrá haber reuniones familiares los fines de semana, de 10 personas, como máximo.

Los colegios funcionan con el protocolo de burbujas, pero el COE también solicitó que una sola persona acompañe a los estudiantes primarios al colegio, para disminuir también durante el día la circulación de vecinos.

“La gente me ha llamado para dar su apoyo, como en todos lados puede haber alguno que no tiene responsabilidad. Se ve que alguno que viajó se contagió. Habíamos tenido todo el verano sin casos. Ahora la propagación fue muy rápida, no nos quedó otra que restringir la circulación”, agregó Benítez.

En Huanchilla, recibieron la vacuna contra el Covid-19 unas 60 personas y la esperan más de un centenar. Sólo los adultos mayores del hogar municipal tienen dos dosis de inmunización.