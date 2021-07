El desesperado pedido de una joven para que le devuelvan las pertenencias robadas se hizo viral en las últimas horas. Es que, Agustina Reynoso, una mujer de Río Cuarto, grabó un video entre lágrimas en el que denunció el robo de una mochila en la que tenía su notebook y su tesis académica, y pidió por su devolución.

Reynoso narró a través de las redes sociales que el hecho se produjo este martes en calle Deán Funes al 300, en el centro de la ciudad cordobesa. Según detalló, las pertenencias fueron sustraídas del interior de su auto.

“Si a la persona que me sacó la mochila le llega esto, quiero que sepa que se lo pago; que me diga cuánto quiere y seguramente le voy a poder dar más de lo que me pueda ofrecer porque eso tiene muchísimo valor para mí”, señaló la joven. Y agregó que en esa computadora tiene las fotos de su hijo, de su familia y de seres queridos que “ya no están”.

En cuanto a los detalles de los elementos, Reynoso explicó que la mochila es “negra con un bordecito verde fluor”. En tanto, la computadora es una Asus I5 color gris plata, con teclado numérico.

