Por primera vez desde la llegada de la pandemia de coronavirus, el Hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto no cuenta con internados por esta patología. Con el avance de la vacunación contra el Covid-19 y el consecuente descenso en la cantidad de casos diarios, la cantidad de internaciones por la enfermedad disminuyó significativamente en Córdoba.

El director del nosocomio riocuartense, Carlos Pepe, fue el encargado de confirmar esta alentadora noticia. “Es un dato muy importante para todo el departamento porque hemos trabajado mucho para alcanzarlo”, señaló en diálogo con LV16.

A pesar de expresar cierta alegría por la noticia, Pepe le puso paños fríos a la situación y pidió no relajarse. “Hay que ser precavidos. Esto no significa que ya no habrá casos. No sabemos que va a pasar en un futuro”, remarcó.

Más adelante, el directivo de la institución ubicada al sur de la provincia resaltó el avance de la inoculación contra el coronavirus en esa ciudad. “Indudablemente, el alto porcentaje de vacunación en Río Cuarto ha beneficiado la evolución de la enfermedad”, consideró.