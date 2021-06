La segunda ola de coronavirus golpea fuerte en Córdoba y todos los días hay nuevos fallecimientos. En este caso se trata de Noelia Mercado, una joven estudiante de enfermería que había advertido que la estaban “dejando morir”.

Mercado tenía un hijo de 10 años, había contraído Covid-19 y se encontraba internada en el Hospital San Antonio de Padua y durante cuatro días estuvo en terapia intensiva.

Según relató la propia madre de la joven a Lv16, “lo único que ella podía hacer era escribir en las redes porque ya no tenía aliento”. Y fue justamente a través de las redes sociales que Mercado alertó sobre la falta de atención que estaba recibiendo.

“Permanentemente reclamó, ella me decía ‘mamá, me están dejando morir y no me vienen a asistir’”, aseguró la madre.

Y agregó: “Ella me pedía por favor que reclame y yo a su vez pedía comunicarme con ella, llamaba a la guardia del hospital y desde la guardia me decían que se comunicaban con el cuarto piso”.

Mercado se encontraba cursando tercer año de su carrera en la Cruz Roja local. Padecía Covid, neumonía bilateral y diabetes.