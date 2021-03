En Laboulaye aplicarán una restricción de circular por las noches, que tendrá una duración de 14 días y que entrará en vigencia este miércoles, con la expectativa de frenar el avance del coronavirus en esa ciudad del sur de la provincia de Córdoba.

Esta suerte de toque de queda será de 0 a 7 de la mañana y ordena el cierre de distintas actividades nocturnas, pero también habrá modificaciones en los horarios diurnos, todas medidas apuntaladas en la idea de reducir la circulación de personas en los espacios públicos.

César Abdala es el intendente de Laboulaye y fundamenta las medidas impuestas por decreto al expresar que “el panorama es grave, vemos que están creciendo exponencialmente los casos”, dijo a diario Puntal y agregó: “viene el invierno, viene la segunda ola y es un problema grande el que tenemos. Entonces vamos a tener que acentuar en todo lo que es educación, uso de barbijo y de higiene personal”, aseguró.

“Lo primero que tenemos que hacer es prohibir las reuniones en plazas. Estábamos testeando y atrás estaban reunidos tomando mate, y todos del mismo mate. Falta voluntad de entendimiento, creyendo que ‘a mí no me va a tocar’. Uno no quiere asustar, pero hay un límite y como autoridad del pueblo tenemos que poner algún tipo de freno. No se puede mirar para otro lado”, alertó Abdala.

Por último comentó que “en el día va a estar todo como hasta ahora, pero vamos a reforzar la concientización en los comercios respecto del límite de personas y del uso de barbijo. Pero a la 0 hora tienen que estar todos adentro. A esa hora ya casi no hay nadie, y después de esa hora la Policía va a aplicar el artículo 205”, en alusión a las sanciones que se aplicarán.