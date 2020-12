Hoy el Senado vota el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la ley de acompañamiento a mujeres embarazadas conocida como “Ley de los 1.000 días”. Al igual que en el debate en Diputados, Chaco cuenta con mayoría de votos celestes –en contra- del proyecto IVE.

De los tres senadores por Chaco, solo María Inés Pilatti Vergara (del Frente de Todos) votará a favor; el resto que son Víctor Zimmermann (UCR) y José Antonio Rodas (del Frente de Todos), votarán en contra.

Desde la semana pasada, el Senado debate en comisiones el proyecto IVE y en sus discursos, los senadores expusieron sus posturas encontradas. Sin embargo, todos apelaron a que el debate debe ser en paz y sin sobresaltos, ya que “debe primar el diálogo” declaró Zimmermann.

Para Marín Pilatti Vergara, hay “grandes expectativas y ansiedad” por lo que pueda suceder en el debate de la Cámara Alta y apuntó que “hay esperanzas en que esta vez se puede llevar a buen puerto esta lucha de tantas mujeres del país y Latinoamérica después de tantos años” ya que, en 2018 el proyecto IVE obtuvo media sanción pero en el Senado fue rechazada.

Sobre la votación, la legisladora nacional remarcó: “Yo voy a votar a favor porque entiendo que existe una situación en la que hay que poner justicia. No estamos a favor del aborto ni de la muerte de nadie, estamos a favor de todas las vidas, durante el transcurso de todas las vidas y no solamente en la potencial posibilidad de vivir”.

En ese marco, destacó que “la mayoría de la sociedad ha entendido que no se trata de aborto sí o aborto no, sino de aborto clandestino o aborto legal; porque la práctica existió, existe y va a existir porque la mujer que toma la decisión lo va a hacer en cualquier condición”.

Según la investigación Los Derechos No Se Aíslan realizada por la ONG Chicas Poderosas, entre marzo y octubre, las Socorristas en Red de Resistencia recibieron unas 220 consultas para terminar con embarazos no deseados. De ese número, se concretaron 150 acompañamientos, 30 fueron Interrupciones Legales del Embarazo que no recibieron apoyo por parte de los efectores de Salud Pública, y 120 fueron acompañamientos a Interrupciones Voluntarias del Embarazo.

“Como Estado y como sociedad no podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que quienes tienen recursos económicos como para acceder a una clínica con todos los resguardos, lo pueda hacer; y quienes no los tengan, terminen arriesgando no sólo su vida sino también la posibilidad de tener un hijo cuando así lo deseen”, planteó en declaraciones a Radio Provincia.

La vigilia será éste martes en la plaza 25 de Mayo de Resistencia a partir de las 20 hs Facebook Mumala Chaco

Voto en contra

El senador radical Víctor Zimmermann ya manifestó que su voto será en contra. Para el legislador “se trata de un proyecto inoportuno porque divide a los argentinos en un contexto económico, social y productivo complejo”.

“Mi voto va a ser en contra de la ley porque la vida no se debate, sino se defiende: esto no es un problema religioso ni de salud pública, es científica y sabemos que a las 4 semanas comienza a latir el corazón, que es un ser independiente de su madre, un ser humano con un ADN propio”, especificó Zimmermann.

De esa manera, se alió al discurso de “salvemos las dos vidas”, impulsado por distintos frentes religiosos encabezados por las iglesias evangelistas y católicas.

El senador chaqueño anticipó que va a ser una larga jornada de debate ya que está previsto que varios senadores tomen la palabra para plantear sus argumentos a favor y en contra. “Soy de los que creen que las disidencias ayudan a crecer y los debates enriquecen, más allá de que, obviamente, podamos estar de acuerdo o no con algunos cuestiones: de esto también se trata el juego de la democracia”, opinó Zimmermann.