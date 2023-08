Preocupación por la salud de la influencer chaqueña Luciana Milessi: sufrió una parálisis facial tras hacerse una operación estética

En medio de la preocupación por el estado de salud de Silvina Luna y el dolor por la muerte de Mariano Caprarola, se conoció el infortunio que vivió Luciana Milessi: la influencer chaqueña se hizo una operación estética en la papada, lo que terminó generándole una parálisis en la cara y aún no se sabe si será permanente.

Milessi es una instagrammer con más de un millón de seguidores, se hizo más conocida en 2022, al mostrar al mundo su intenso fanatismo por Julián Álvarez, el jugador de la Selección Argentina, en el Mundial de Qatar. En sus redes, suele compartir su vida diaria, sus looks y fabulosos fotos en bikini. Lamentablemente, su última publicación no fue tan alegre como el resto.

Luciana Milessi, la fanática de Julián Álvarez.

La influencer chaqueña que tiene parálisis facial por una liposucción

Ella había contado que se iba a “tunear toda” y a lo que se refería es que se haría una liposucción en brazos, panza, piernas, espalda y, por segunda vez, en la papada. “Cuando me operaron la papada, se tocaron ramas nerviosas de mi cara, lo cual provocó una parálisis facial y eso imposibilita que pueda sonreir bien y hace que mi boca se vaya para el costado”, contó la influencer en su cuenta de Instagram.

Luego de esta trágica secuela que le provocó la operación, dijo: “Esta secuela de la cirugía me hizo reflexionar un montón y hacer mucha introspección, pensar en lo que yo había hecho y en mi rol como comunicadora. Recibo un montón de mensajes de ustedes diciendome ‘Ay yo también me quiero operar toda’, de chicas muy jóvenes y me puse a pensar cuál es el mensaje que estoy transmitiendo”.

Luciana Milessi posando en sus redes.

Además, contó sobre los complejos con su cuerpo: “A los 17 años tuve anorexia nerviosa, pesaba 40 kilos y me costó recuperarme. Cuando pensé que ya había dejado todo atrás, con 25 años me hago una liposucción en mi cuerpo entero y me pongo a pensar: ¿Sané realmente?”.

Por último, la chaqueña dijo que está atravesando un duro momento por todo el bullying que recibe en redes tras su secuela y dio un mensaje para sus seguidoras: “Cada cosa que hagamos, sea intervención quirúrgica u otra cosa, hacerlo con responsabilidad, sabiendo lo que implica y los riesgos que tiene (...) Amate como sos y los que opinan del cuerpo de los demás, que se miren al espejo primero”.