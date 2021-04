Ante la situación de pandemia de COVID-19, se ha estudiado la posibilidad de prorrogar o incluso suspender las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), tanto a nivel nacional como provincial. En la provincia de Chaco, el tópico ha sido discutido y distintos políticos mantienen sus posturas. Después de todo, según la jueza Zunilda Niremperger, son 969.719 personas las habilitadas para votar en las PASO de este año en la provincia.

Respecto a la suspensión de las Primarias Abiertas, Claudia Panzardi, diputada del Bloque Justicialista en la legislatura chaqueña, opinó que, dado el contexto actual de crisis sanitaria en el mundo y el país, la búsqueda de alternativas válidas a celebrar las PASO entre los distintos partidos políticos es “una decisión más que acertada y un acto de madurez cívico, político y democrático”.

La funcionaria calificó por “acto de imprudencia” el realizar las elecciones como están previstas. “En ocasiones normales, en años anteriores, me he expresado absolutamente en contra de realizar cambios en el sistema electoral, tal y como lo estipula nuestra legislación no deberían realizarse”, contempló.

Claudia Panzardi, diputada del PJ. Prensa PJ.

A lo anterior, la legisladora del Partido Justicialista replicó que “ahora vivimos un escenario distinto, de emergencia nacional, una situación que nadie esperaba y debemos, por sobre todas las cosas, preservar la salud y la vida del pueblo argentino extremando todas las medidas al alcance”.

Al mismo tiempo, aseguró que, en principio, prefiere que “se difiera la fecha y NO que se eliminen las PASO. Eliminarlas por ley modificando el sistema electoral debiera ser una cuestión de última ratio”.

Por su parte, el diputado provincial Juan Manuel Pedrini, también del PJ, comentó: “No estoy de acuerdo con suspender las PASO. Creo que es un buen sistema que permite las democracias internas”. A esto añadió que “fue un avance muy fuerte que haya equidad en el acceso a la propaganda política en los distintos medios y que el Estado financie las boletas de papel”.

“Creo que es una oportunidad fundamentalmente para los partidos más chicos de tener una presencia y de mostrar candidatos que de otro modo se les hace muy difícil”, opinó de las PASO el legislador.

Sin embargo, Pedrini se pronunció a favor de la prórroga de las elecciones. “Pienso que los sistemas electorales deben ser perdurables. Por eso me parece bien la negociación que se está haciendo en Buenos Aires para posponerlas, para que, en vez de votar el 2 de agosto en pleno invierno, que se vote ya en septiembre, cuando las temperaturas son más cálidas, y en noviembre las generales”.

Desde la oposición

En cuanto a la posición fuera del oficialismo, el diputado de la UCR, Leandro Zdero, presentó su postura: “Las PASO no se deben suspender. Al contrario, deberían pensar en cómo transparentar la democracia; por ejemplo, utilizando el sistema de boleta única. De todas maneras, nada me extraña, pero también es hora de decir basta a tanto atropello”.

Al mismo tiempo, Zdero se refirió a la idea como una “maniobra para hacer trampa”. “Ya nos tienen acostumbrados a que de acuerdo al momento quieren cambiar las reglas de juego del proceso electoral y acomodarlos a su medida”, dijo al respecto.

Leandro Zdero, diputado UCR. Prensa Cámara de Diputados del Chaco

Sin embargo, el representante radical se mostró abierto a la idea de prorrogar las elecciones. Contempló que “es posible que se puedan posponer con el argumento de lograr una población más inmunizada para el virus, pero debe ser real y consecuente después con lo que se dice, que realmente vacunen y que no sea estirar para ajustar a la especulación”.

A su vez, el funcionario aclaró que “sería importante también que ese tiempo se aproveche aparte de vacunar fortalecer el sistema sanitario provincial ya que presentamos una ley y por otro lado fortalecer la democracia tratando el proyecto presentado en la legislatura provincial para la boleta única”.

Respuesta del Ejecutivo

Por su parte, el gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, confirmó que las PASO provinciales serán unificadas con las nacionales. “Nosotros en Chaco hemos establecido que, si existen PASO, vamos a unificar las elecciones provinciales con nacionales, por lo tanto, de una hipótesis de Chaco con 4 elecciones ya hay 2”, dijo.

Jorge Capitanich. Gobernador de Chaco. (Graciela Calabrese)

Sobre las negociaciones a nivel Nación, Capitanich expresó que “diálogo puede haber siempre, para mí lo más razonable hubiese sido esto debatirlo y discutirlo en el mes de diciembre, porque sabíamos claramente las tendencias desde el punto de vista de evolución de los contagios, y sabíamos que esto era necesario discutirlo con anticipación”.