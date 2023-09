Habló la hermana de Emerenciano Sena por primera vez: “Mi hermano ya tendría que estar afuera”

La causa de Cecilia Strzyzowski parece no tener fin. Hace pocos días se supo que su nombre habría aparecido como una votante de las PASO y las repercusiones continúan. Ahora, por primera vez, habló Marcelina Sena, la hermana de Emerenciano. “Que sean culpables o no ya no me interesa; son mi familia”, expresó.

Marcelina Sena, de 58 años, es hermana menor de Emerenciano, ellos son 12 hermanos en total, pero según sus declaraciones, ella es con quien más relación tiene el chaqueño. La mujer fue entrevistada en el quincho de su casa por Infobae. “Acá vinieron y me escracharon. Después hicieron un allanamiento y trajeron perros. Obvio no encontraron nada”, explicó.

La mujer había estado involucrada en el proceso de la investigación a principio de julio, cuando se conoció que ella le habría llevado una carta a su hermano, que se encontraba detenido. Esta decía: “Si Marcela declara, se hunden los tres”.

La carta que habría llevado Marcelina Sena. Foto: Infobae

Sobre ese polémico hecho, ella argumentó: “Yo retiraba la comida del barrio Emerenciano. Recuerdo que era un momento en que todo estaba muy convulsionado: decían que Cecilia estaba enterrada ahí, la policía estaba por levantar el asfalto y le habían allanado la casa a una compañera”, explicó.

Luego, agregó: “En ese contexto, fui a la comisaría con un táper a llevarle la comida a mi hermano. Cuando llegué, la policía empezó a revisarlo y encontró la carta con dos pastillas. Alguien la metió ahí, yo la llevé sin saberlo y quedé como la culpable. Ni siquiera es mi letra. Después nosotros mismos empezamos a prepararle la comida”.

Marcelina Sena habló por primera vez. Foto: Infobae

El testimonio de Marcelina Sena sobre el crimen de Cecilia

Consultada por la culpabilidad de su hermano, explicó: “No me cabe en la cabeza ni voy a creer que Emerenciano mató a alguien. Si realmente existe la Justicia, mi hermano ya tendría que estar afuera”.

También habló sobre César: “Lo veía cada tanto, cuando sus padres venían por acá. Siempre me pareció un chico correcto, bueno, amoroso. Nunca vi nada malo en él. Durante estos meses, además de ir a visitar a mi hermano y a su esposa, también fui a verlo a mi sobrino a su lugar de detención. Te diría que César es el que está más entero de los tres. La peor es Marcela: ella es mamá y le preocupa su hijo”.

Marcelina con la familia Sena. Foto: Infobae

Por otro lado, Marcelina explicó que solo había visto a Cecilia tres veces y que había tenido un escaso contacto con ella. A su vez, sobre las internas familiares y el casamiento en secreto con César, dijo que ella no se enteraba debido a que con su hermano solía hablar de la campaña a diputado que él estaba realizando.

“En ese momento, además, se estaba haciendo campaña. No nos poníamos hablar de cosas de personales. Más allá de eso, que sean culpables o no a mí ya no me interesa: ellos son mi familia”, insistió.