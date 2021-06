Noelia Canteros, secretaria general de la Gobernación y participante del Consejo Provincial de Desescalada garantizó nuevas flexibilizaciones para distintas actividades luego del anuncio de una bajante en el ritmo de casos activos por COVID-19 en la provincia. Aunque sostuvo que los indicadores se toman “con mucha precaución”

“Esta semana tenemos unos números que son bastante alentadores, ha iniciado el proceso de quiebre de la curva ascendente”, explicó la funcionaria en declaraciones radiales, y agregó que “podemos decir que empezamos muy lentamente el descenso de los indicadores que son los más complicados: el aumento diario de casos y la internación, que si bien se mantienen altos todavía, al parecer podríamos vislumbrar el quiebre de la curva hacia descendentes”.

Valoró la caída de un 20% aproximadamente en la cantidad de contagios positivos diarios, frente a lo cual sostuvo que “empezar ahora a notar ese porcentaje como promedio es auspicioso”, sin embargo, remarcó que “esta pandemia es muy volátil, contamos con un porcentaje elevado de circulación de cepas nuevas”.

Canteros adelantó que con esos nuevos indicadores “iremos tomando nuevas decisiones que nos permitirán seguir flexibilizando nuevas actividades, siempre con el parámetro de controlar la situación y el uso de pasaporte COVID que nos permite conocer la situación de cada persona”, y explicó que “aquellas personas vacunadas o en situación de protección inmunitaria –quienes estuvieron contagiados en los últimos 4 meses- les permitirá realizar una serie de actividades”.

En relación al aumento de variantes de la enfermedad, la funcionaria indicó que “la vacunación es una gran herramienta, pero no es la solución efectiva para todos, tenemos que acompañarla con el resto de medidas de seguridad sanitaria”. “La vacunación es efectiva, pero no en un porcentaje tan elevado de las cepas nuevas. Esto va a generar un incremento de contagios, si bien la vacuna permite reducir la letalidad y la gravosidad de los síntomas, los casos se van a seguir dando si no mantenemos las medidas de restricción”, concluyó.