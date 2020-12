Como todos los años, la Consultora CB de Opinión Pública realiza encuestas y tabula datos sobre las imágenes de los gobernadores de las provincias, actores de la oposición, el presidente y el vicepresidente, y del ex presidente de la Nación.

Esta vez, Jorge Capitanich, Gobernador de Chaco, obtuvo una estrella destacada al resultar ser uno de los mandatarios provinciales con imagen positiva en crecimiento a pesar de la pandemia.

Chaco, fue una de las provincias más afectadas por la pandemia siendo un territorio que desde marzo debió afrontar un crecimiento abrupto de contagios de COVID-19, los cuales hoy superan la barrera de los 22.000 casos; mientras que los fallecimientos por el virus no fueron en descenso sino que aumentaron en las últimas semanas.

“Los llamo a la reflexión. El problema no está superado ni acá ni en ningún lugar del mundo. Eso nos exige ser más cuidadosos” dijo Capitanich. Prensa Casa de Gobierno del

A pesar de esa situación, Nación tuvo una mirada particular y especial hasta la provincia del norte argentino ya que, su gobernador, Jorge Capitanich siempre mantuvo una estrecha relación con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner. Eso le valió el envío de recursos para afrontar la pandemia, reactivar obras públicas e incentivar el empleo y la economía local.

A eso se suma su reciente creación: el Consejo de la Región Norte Grande; una coalición con 10 gobernadores, que durante seis meses el propio Capitanich presidirá con el objetivo de realizar reclamos y gestionar recursos para el norte argentino.

El informe presentado por la consultora CB, incluyó a una población mayor a los 16 años con estudios completos. En total se realizaron 18069 encuestas, un promedio 500-1100 por distrito. De allí se destaca que entre enero y julio de 2020, Jorge Capitanich sumó una imagen positiva del 40,0% y que la misma se encuentra en crecimiento ubicándose en el sexto lugar del ranking

Mientras que el presidente Alberto Fernández tiene un 64,7% de imagen positiva en la provincia. Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo su imagen positiva en todas las provincias excepto en Chaco, donde su porcentaje es del 62,7 en crecimiento.

Asimismo, el ex presidente Mauricio Macri posee su imagen muy baja en Chaco con 17,22% en descenso. Esto podría deberse a que en la provincia, el ex Jefe de Gobierno no posee referentes políticos propios, sino aliados estratégicos electorales que pertenecen a la UCR y no al PRO.