A pesar de que la jueza de Trelew, María Tolomei, permitió que un preso fuera trasladado a la cárcel de dicha ciudad para que sus allegados lo pudiera visitar y que no tenga que compartir celda, el imputado no entendió la medida tomada. Por ello, inició una huelga de hambre que no duró mucho, ya que al tiempo se arrepintió.

El hombre se había expresado disconforme con la disposición de la magistrada cuando concluyó la audiencia en Tribunales. La abogada defensora, entonces, decidió explicarle que si comenzaba la protesta no podría viajar a Trelew, como él había solicitado anteriormente.

Una vez que entró en razón, el detenido se arrepintió, aseguró haber entendido mal y le pidió disculpas a la jueza Tolomei. Actualmente se encuentra en el Instituto Penitenciario Provincial, donde no puede recibir visitas y comparte celda, por eso pidió el traslado a la ciudad chubutense.

¿De qué se lo acusa al preso de Trelew que hizo huelga de hambre?

Si bien el imputado tiene ocho condenas, algunas por rebeldía procesal y otros pedidos de captura, en este caso está siendo juzgado por un robo agravado.

Se lo acusó de haberle hurtado la billetera a una persona en la vía pública en Trelew. Además, lo habría hecho al tiempo en que amenazó a la víctima con un cuchillo. El sujeto habría sido interceptado por la policía en medio de la huida.

Su defensora negó cualquier tipo de participación de su cliente en el robo, diciendo que no estaba en el lugar del hecho cuando ocurrió. Luego de presentar las posibles pruebas de ello, aseguró que nunca estuvo involucrado en un robo con un arma blanca.

El preso que amenazó con iniciar una huelga de hambre armó el escándalo en los Tribunales de Trelew. Foto: ADNSUR

Si bien la abogada solicitó que obtenga prisión domiciliaria mientras se investiga, la magistrada dispuso que sea encarcelado. Ante esto, el hombre pidió poder ver a sus familiares y estar en una celda solo.