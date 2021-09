El día martes, un grupo de unos 60 encapuchados que se identificaban con banderas del MTE, Barrios de Pie, otras organizaciones de izquierda y movimientos sociales y la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) atacaron un local de Juntos por el Cambio ubicado en pleno centro de la ciudad de Trelew.

El local que fue atacado quedó por completo destruido al mismo tiempo en el que los agresores gritaban: “Torres basura, vos sos la dictadura”.

Sobre esto, el candidato a senador de Juntos por el Cambio de Chubut Ignacio “Nacho” Torres, comentó: “Detrás de este atentado hay financiamiento del gobierno nacional, no tenemos dudas. Son hechos vandálicos que protagonizan delincuentes y cobardes. Eran más de 60 que apedrearon y amedrentaron a mujeres que estaban dentro del local”.

Un grupo de mapuches radicalizados en Chubut destruyó un local de Juntos por el Cambio Foto: Clarín

Además agregó: “Se ven las caras, las banderas así que creo que no será difícil identificar a los autores de este ataque. Espero que la Justicia actúe rápido”. “Es importante dejar en claro que esto no es parte del folclore electoral. No podemos permitir que se traspase el límite de la violencia. Es grave más allá de los tintes partidarios. Más de cincuenta personas se acercaron al local, empezaron a llover piedras y en el interior había mujeres con niñas menores. Hubo cánticos y agravios. Uno de los delincuentes se metió en el local y amenazó que iban a volver”.

Finalmente sostuvo que “estas organizaciones sociales no lo son. Son grupos financiados por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No tenemos dudas de eso. Tienen una gran logística, están bien organizados. Y nos vinieron directamente a romper todo. Tienen la intención de sembrar el miedo para que la gente cambie su voto. Pero están subestimando al pueblo que se expresó el 12 de septiembre. Esperemos que estas cosas no se repitan”.