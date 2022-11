Sin miedo al éxito: la insólita manera de vender lentes de una comodorense a través de las redes

En las últimas horas, una comodorense se viralizó en Facebook por su particular forma de vender dos pares de lentes de sol de una costosa marca que ya no usaba. La joven decidió venderlos para poder recuperar parte del dinero que gastó. Sin embargo, nada salió como ella esperaba, muchos de los posibles compradores pedían una rebaja del objeto, este accionar generó gran indignación por parte de la vendedora y tuvo un final inesperado.

Cuál era la oferta por los lentes de sol de la comodorenes

El relato de la joven empezó de forma tranquila, brindado los datos correspondientes de los anteojos: “Gente jajaja me da gracia explicar, pero vamos a hacerlo, estoy vendiendo dos pares de gafas Ray Ban originales, unas de las que ofrezco nuevas salen $25.000 y las otras $35.000. Las vendo a menos de la mitad porque las usé”.

Comodorense se viralizó por su particular forma de vender unos lentes de sol de una costosa marca. Foto: Facebook

Como si fuese un sketch, Rocío explotó y dijo: “Si tuvieran detalles también te conviene marmota, rata sucia y asquerosa, en tu vida vas a pagar 35 lucas por unos Ray Ban. Me sacan, no sirvo para vender jajaja”.

El influencer Alejandro Rojas, fue quien viralizó la publicación y detalló: “La quiero mucho, así se vende con pasión en Comodoro”. A los pocos minutos estallaron los comentarios.

Los comentarios a favor de la publicación de la vendedora comodorense

Una de las usuarias, mery_v_perez no se quedó callada y dijo: " Hay gente que ridícula la verdad, yo la entiendo, yo vendía unas zapas de marca porque no me habían quedado y me las querían comprar a dos mangos”. Luego agregó: “Se creen que porque lo ofreces en la saladita tenés que venderlo a una miseria”, concluyó.

La usuaria mery_v_perez dejó su comentario y se mostró a favor de la vendedora. Foto: Instagram

Por otro lado, milezxl aportó: “Tiene razón, si están en buenas condiciones y los precios se fueron a la mierda. La gente quiere todo regalado”.

milezxl también se sumó a los comentarios y le dio la razón a la vendedora. Foto: Instagram

“El pensamiento de todos dicho en voz alta. A veces te dan ganas de decirles si quieren que lo uses por ellos, con tantas cosas que piden”, exclamó otra usuaria.