Lucio Borges, oriundo de Comodoro Rivadavia, durante el 2021 decidió irse a vivir solo de la mano de su perra y su gata. Si bien los propietarios de la casa que alquiló aceparon a ambos animales, luego cambiaron de parecer y ahora le exigen dar en adopción a la canina o irse de la casa.

Hace un mes falleció la gatita, la cual era muy compañera de Rosita, la perra de 8 años. En soledad, el animal comenzó a extrañar más a su dueño y cada vez que este se iba a trabajar, aullaba y lloraba, motivo por el cual los dueños de la vivienda tomaron la decisión de pedirle que la de en adopción o se mude.

“Me aceptaron dejarlas conmigo, pero 2 meses después los dueños del alquiler me dijeron que tenía que darla en adopción o irme de la casa. Irme ahora, no puedo y dejarla, tampoco puedo ni quiero”, señaló Lucio, según informó ADNSUR. Actualmente, no cuenta con empleo y su madre lo está ayudando con el alquiler.

Los propietarios de su casa le exigen que dé en adopción a su perra y busca un hogar temporario. Foto: ADNSUR

Luego agregó: “Ellas eran muy unidas, por eso cuando me voy a trabajar de algún trabajo temporal, la perra llora y eso le molesta a los dueños. En estos días se está haciendo difícil hacerles entender que no tengo con quién dejarla, por eso hice un pedido en las redes para ver si alguien me la tenía hasta que pueda conseguir un alquiler donde si la acepten, no la puedo tirar a la calle”.

Su amor por Rosita no tiene límites; incluso confesó que no haber comido por 1 o 2 días con tal de que ella lo haga. Por esto hizo un llamado a la solidaridad y desde sus redes difundió su pedido para que cuiden a la perrita, de cruza con salchicha, de forma temporal hasta que consiga trabajo.

También aseguró que pueden darle una mano si saben de alguna vacante e indicó que tiene experiencia en atención al cliente, repositor y ayudante de logística. Dejó a disposición su número para que se comuniquen con él: 2974190349.