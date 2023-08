Insólito suceso en Chubut: se les escapó un cerdo y lo corrieron por plena avenida en Comodoro Rivadavia

Comodoro Rivadavia fue escenario de un particular acontecimiento, que pareciera sacado de un dibujito animado: dos amigos corrieron por una concurrida zona de la ciudad chubutense para atrapar a un chancho que se les había escapado. “Out of context Comodoro Rivadavia”, escribió la usuaria que compartió el extraño momento.

Los dos jóvenes corrieron al cerdo por las avenidas Constituyentes y Kennedy, un lugar bastante transitado, y a un horario en el que pasaban muchos autos, así que se salvaron de milagro. El animal, que parecía ser más rápido que ellos, corrió por un boulevard y luego por ambas avenidas, esquivando a los autos y otros vehículos.

El sorprendente video de los vecinos corriendo a un cerdo por plena avenida

Otra vecina, llamada @bernasoyo, los vio y decidió capturar el bizarro momento para compartirlo en sus redes: “Out of context Comodoro Rivadavia. Una familia persiguiendo un chanchito en Keneddy y Constituyentes”, escribió en su posteo, que ya llegó a tener bastantes likes y retuits.

No podrían faltar los memes sobre lo sucedido y un seguidor escribió: “Lo preocupante es que la última vez que vi un video de un chanchito empezó la pandemia”.