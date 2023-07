Desaparición del marinero en Chubut: declaró la familia y aportó piezas claves para la investigación

La investigación por el marinero desaparecido en las costas de Puerto Madryn continúa. La última vez visto con vida fue el 15 de julio y, aunque se lanzó un operativo de rescate, aún no se sabe nada sobre su paradero ni la causa de su desaparición. En estas últimas horas, la familia del tripulante criticó la forma de búsqueda que están llevando a cabo y habló de un audio que habría mandado el hombre.

El marinero desaparecido, Gabriel Ferreyra, tiene 39 años y es de Necochea. Estaba en el buque pesquero “Nuevo Viento”, en el cual desempeñaba funciones a bordo. La búsqueda comenzó a partir de que sus compañeros denunciaron que ya no se encontraba en el barco, por lo que se presumió que cayó al agua.

Gabriel Ferreyra, el marinero de Necochea que desapareció en Chubut. Foto: ADNSUR

Las declaraciones de la familia del marinero desaparecido en Chubut

La familia de Gabriel expresó su descontento con esta situación, y afirmó que la investigación no se está llevando adelante de la mejor manera. “Hay cosas que no nos cierran a nosotros. No acuso a nadie, solamente digo lo que nos pasa porque no sabemos los que sucedió”, afirmó su hermano.

“No podemos lograr entender como la última vez que lo vieron era a las 6 y recién a las 13.30 se dieron cuenta que no estaba. Él era quien el primer pescador y era quien daba las ordenes para que se lleven adelante correctamente las tareas”, añadió.

Además, aportaron información que podría ser clave para el caso: el marinero, horas antes de embarcar, le habría mandado un audio a su pareja, asegurando que el barco no reunía las condiciones necesarias para zarpar.

“Le comentó que había una baranda quebrada y que faltaban materiales que él había pedido para determinadas tareas. Él dijo que en cualquier momento un marinero se podría caer al agua y lamentablemente le pasó”, dijo el hermano del marinero.