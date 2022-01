Este miércoles y luego de semanas en las que los casos de Coronavirus crecieron de forma exponencial, el Ministerio de Salud de Chubut estableció que solo se testeará a personas con factores de riesgo o que se presenten con una orden médica.

Teniendo en cuenta esta nueva medida, las personas que tengan síntomas compatibles con Covid-19 y no estén dentro del grupo de riesgos deberán aislarse y registrarse en la Aplicación CUIDAR.

A través de una conferencia de prensa, el ministro de Salud, Fabián Puratich aclaró qué fue lo que definió la nueva medida con respecto a los hisopados. “Hay un criterio e indicación para hacer los hisopados que incluye, en primer lugar, a las personas que corren riesgo de padecer una forma grave de la enfermedad”.

“Para hisoparse correctamente, se va a hacer un ‘Triage’ y quienes cumplan los criterios, se van a hisopar. Quienes no cumplan con esos criterios, no tienen la indicación del hisopado. El contacto estrecho no se tiene que hisopar. Sabemos por el diagnóstico clínico que es positivo y que tiene que hacer el aislamiento. A quien tenga que viajar, no lo vamos a hisopar en el sistema público porque no es un requisito que se pida en la mayoría de los lugares”, reiteró.

Además, Puratich señaló que “el trabajador público o privado puede justificar su inasistencia y su diagnóstico a través de la aplicación ‘Cuidar’. Tiene el control de temperatura y una serie de preguntas referida a los síntomas que uno tiene. Cuando uno contesta la encuesta, se bloquea la pantalla y eso le sirve como justificativo para la ausencia laboral”.

Por otro lado, en diálogo con “ADNSUR” Carlos Catalá, secretario de Salud de la Municipalidad de Comodoro, indicó que los cambios “también tienen que ver con la optimización de los recursos, con respecto a la cantidad de test que hay disponibles. Ya que los insumos que se utilizan son mucho más que los de la segunda ola de contagios”.