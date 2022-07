Una historia de superación y compañerismo se asoma a Trelew. Ángelo, un niño de 10 años, hace tiempo optó por salir a repartir viandas para vecinos y amigos que más necesitan. Vive junto a su padre en el asentamiento Nueva Esperanza.

Su papá, conmovido, se llevó una gran sorpresa luego de enterarse de que su hijo tomó el camino solidario. Ángelo pasa las tardes en el asentamiento mientras su padre trabaja. El niño decidió colaborar junto a otras personas solidarias a elaborar y repartir viandas a los que más necesitan.

Conocé la historia de Ángelo, el niño solidario

El niño con una gran disposición cuenta en Diario Jornada, que las viandas las lleva él solo, además afirma que las personas lo reciben “bien y con cariño”, y agregó: “Me siento bien por hacer todo esto”. Por su parte, Antonio Mousso, vecino del lugar y quién motivó a Ángelo a emprender este camino mirando y ayudando al prójimo.

“Hay muchos chicos así, pero este es especial, es muy solidario” expresó Antonio. Y la forma fue fuera de lo habitual: el perro de Ángelo se le tiró encima del hombre y el niño tuvo que ayudarlo; desde ese momento agarró una vianda y no paró más.

En cuanto al emprendimiento del niño, el papá de Ángelo dijo: “Yo realmente no sabía, porque yo trabajo todo el día. Lo que realmente me sorprendió fue la predisposición que él tiene cuando yo no estoy. Eso es realmente emocionante. Es un orgullo para mí”.