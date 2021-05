Este sábado, el Partido Demócrata Progresista de la provincia de Santa Fe realizó su Congreso Provincial Extraordinario. Allí se tomaron dos definiciones importantes, ambas por unanimidad. Por un lado, la ratificación de la pertenencia al Frente Progresista Cívico y Social, para las elecciones en todos los niveles (comunales, de concejales e intendentes, diputados y senadores nacionales). La otra, que un sunchalense será candidato a diputado nacional.

Se trata del arquitecto Horacio Bertoglio, actual Presidente del Concejo Municipal de Sunchales. Estará acompañado por la Lic. María Florencia Barcarolo, de la ciudad de San Justo y Secretaria de Actas de la JEP del PDP.

“Lo que hemos vivido en este encuentro virtual es importantísimo y agradezco a cada uno la participación. Nosotros construimos nuestro Partido desde el respeto a la institucionalidad, somos horizontales y federales. Aquí no hay patrones y como siempre se respeta el trabajo de cada distrito y de los dirigentes locales. Me produce un enorme orgullo la renovación que se está dando el PDP, con la participación de tantos jóvenes que vienen a innovar, a mostrar nuevas formas. Vamos a seguir siendo una oposición constructiva y en cada territorio seguiremos alzando bien alto las banderas de la Democracia Progresista”, dijo Gabriel Real, el Secretario General de la Junta Ejecutiva Provincial del PDP, quien también solicitó un minuto de silencio en memoria del ex Gobernador Miguel Lifschitz.