Se estrenó el tercer episodio de El Lienzo, con Paula Colombero

El jueves 3 de abril, el CCIRR estrenó el tercer episodio de El Lienzo, una iniciativa que busca poner en valor el rol transformador de la industria, el comercio y los servicios en la comunidad.

Para esta ocasión, fue convocada Paula Colombero, CEO de Esopo Veterinarias, una empresa rafaelina fundada en 2004 y dedicada al cuidado integral de los animales, bajo el lema “amor, salud y nutrición”.

Paula es una apasionada por el desarrollo de equipos. Ama profundamente su tarea en Esopo, y cree en el trabajo conjunto como motor para generar y alcanzar metas. Está siempre abierta a explorar nuevas oportunidades de negocios que generen impacto positivo en el grupo y en la empresa.

Así, durante la charla, contó que, aunque disfrutaba ser docente de inglés -su primera profesión- también se animó a cambiar el rumbo, y creó -junto a su equipo- lo que hoy es una exitosa cadena de veterinarias para animales de compañía.

“Esopo fue mi primer gran emprendimiento. Al principio me costó mucho. Yo era profe de inglés, me encantaba lo que hacía. Era buena dando clases, pero no en lo comercial. Empecé a hacer cursos, y aprendí mucho de los errores, también”, relató. “Ahora cumplimos 20 años. Amo a Esopo. Me encantaba dar clases de inglés, pero me gusta el camino recorrido”, agregó.

¡Disfrutá del episodio completo en nuestros canales de YouTube o Spotify! También podés ver el programa por Next TV, la señal regional de Wiltel, los jueves a las 21:00; con repeticiones los sábados a las 14:30 y los domingos a las 8:30.

