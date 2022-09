Sale Primavera! abrió la agenda de actividades del Mes de Rafaela

Sale Primavera! abrió el camino a las celebraciones de la agenda Celebremos Rafalea. Fue el primer gran encuentro artístico y recreativo para comenzar a festejar el 141° aniversario de la formación de nuestra ciudad.

El evento que se llevó a cabo en cercanía del Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, contó con la presencia del gobernador Omar Perotti y el intendente Luis Castellano, quienes disfrutaron de las distintas actividades al igual que los miles de grandes y chicos.

“Se trató de una jornada en la que reunimos varios motivos para celebrar: la llegada de la primavera, el día de las y los estudiantes, el inicio de la agenda de actividades por el cumpleaños de la ciudad, y todo en este lugar, donde ya se palpita el Centro Recreativo Metropolitano La Estación, que inauguraremos próximamente”, manifestó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

Sale Primavera!

Sale Primavera! se desarrolló en el predio ubicado en Roque Sáenz Peña y 1° de Mayo, y en el Parque de los Pueblos Originarios de Awyayala. Ambos espacios estuvieron unidos por un pasaje de artesanías y food trucks de más de 100 metros, frente al futuro Centro Recreativo. Los vecinos y las vecinas pudieron disfrutar de estas propuestas en un cálido clima.

Luis Castellano y Omar Perotti estuvieron presentes en Sale! Foto: Prensa Municipalidad de Rafaela

La actividad, que comenzó a la tarde, estuvo organizada por la Municipalidad de Rafaela y contó con el acompañamiento del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe y el programa Boleto Educativo Gratuito provincial.

El evento contó con música en vivo y de DJ’s (Te Suena, La Quinta, Troika, GPN Crew, Carballosa Ochat, Mill Kill), entre otras intervenciones artísticas, además de batallas de freestyle, feria y gastronomía.

Ciudad de evento

Recordemos que en la presentación de Celebremos Rafaela, el intendente Luis Castellano remarcó que “hay que seguir potenciando a la ciudad. Esto genera mucha actividad económica, movimiento de recursos y fundamentalmente, propuestas para que la pasemos mejor, nos encontremos y que Rafaela siga siendo ese polo atractivo que viene siéndolo, pero que debe seguir potenciando”.

En este plano, el próximo fin de semana se llevará a cabo la Fiesta de las Culturas en la plaza 25 de Mayo. El sábado 1° de octubre tendrá lugar el festejo central, junto con Plaza Feria, en tanto que el domingo seguirá el paseo de artesanías y se sumará la Feria del Libro. En ambas jornadas habrá números musicales en vivo.

Unos días después, concretamente el viernes 7 de octubre, comienza la Expo Rural de Rafaela que tendrá tres días con muchos atractivos.

El esfuerzo de mucha gente

“Todo esto requiere de un esfuerzo de mucha gente trabajando, y en su gran mayoría, por no decir la totalidad, gratuitamente, porque son instituciones que vuelcan su esfuerzo por la ciudad. Y que va transformando, al menos yo lo noto mucho después de la pandemia, en esto que decíamos y denominamos como ciudad turística de eventos”, explicó Luis Castellano.

Hace unos días, el Intendente manifestó que “no tenemos mar, no tenemos montaña, río o nieve, pero tenemos una enorme fuerza de nuestra gente para organizar eventos. Y no pasa en cualquier lado. Por eso me siento orgulloso de que pase todo lo que pasa”.

“Además, en paralelo a esto, todos los fines de semana se realizan cosas en los barrios de diversas características. Lo bueno es que la gente se engancha y se llenan los espacios públicos”, concluyó Castellano.