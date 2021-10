Los 53 abuelos afiliados a PAMI que están institucionalizados en el Geriátrico San Francisco de Asís será reubicados. Así se lo comunicaron a los familiares, en una reunión que se llevó adelante en la mañana de hoy, en el Centro de Jubilados de calle Alvear. Esto se debe a que la dirección del Hogar decidió terminar el convenio, aduciendo que la cápita que se le pagaba no alcazaba para hacer frente a los gastos.

Todavía no se sabe oficialmente si el geriátrico cerrrará sus puertas o no. Tampoco qué pasará con las 18 empleadas que tenía, a las cuales se les debían salarios.

Jorgelina Casineri, Directora Ejecutiva de PAMI Santa Fe, en diálogo con FM Galena, rompió el silencio, luego de lque las negociaciones n con la dirección no llegaran a buen puerto.

“Durante mucho tiempo hubo conversaciones con el director del hogar San Francisco de Asís, porque es el único que tiene camas de PAMI. La decisión de la dirección fue interrumpir el convenio. Ellos tienen 50 camas, pero también prestaban servicios para otras obras sociales y también lo hacían de forma particular”, dijo Casineri

“Lo que nos preocupaba es la situación de las personas afiliados de PAMI que están allí y que muchos de ellos no tienen familia. Son 53 personas, que no son todos de Rafaela: hay de San Cristóbal, del departamento 9 de Julio...”, detalló

Casineri remarcó que durante el tiempo en que negociaron, no hubo notas. “Tratamos de encontrarle una solución al afiliado”, dijo y mencionó que se sabe de esta decisión empresarial desde “hace 20 días”.

“No se corta la cobertura”, aclaró Casineri y detalló las alternativas: otros geriátricos, con convenio PAMI. Pero en el Magdalena de Lorenzi o hasta en un radio de hasta 80 km. a la redonda. Esta sería una alternativa para los abuelos autoválidos. Incluso, se proponen que se trasladen en parejas o tríos, para evitar el desarraigo.

Otra alternativa es abonar subsidios, ya sea para la relocalización en otro instituto privado o bien, para el pago de un cuidador a domicilio. Pero, en cualquiera de estos casos, se tiene que encontrar una solución en conjunto con la familia.

No es la primera vez que se atraviesa una situación como esta: Casineri solicitó el cierre de una institución en febrero de 2020, por las condiciones en que estaban los abuelos. “Como reubicamos a esos 30, ahora reubicaremos a estos 53″, dijo.

En el mientras tanto, el hogar deberá seguir prestando sus servicios.

“Hay que desarraigar a los adultos mayor. hay personas que viven 15 años en el mismo lugar, tiene su compañero de mesa, de habitación, su sentido de pertenencia, sus cosas, su sentido de habitación... Como cuando cambiamos un chico de escuela sufre el cambio, esto también se da a acá”, completó.

Perotti, plus, otro convenio y más plata

“El gobernador de la provincia estuvo al tanto de esto y puso a disposición el equipo de la tercera edad de la provincia”, dijo Casineri. “Hoy, dentro de la situación crítica que tenemos, estamos trabajando en equipo: el servicio social de Rafaela, el de Santa Fe, las familias y el equipo de tercera edad de la provincia”, indicó.

Hoy se le brindan alternativas. Contamos con camas con convenio pami en el resto del territorio de la provincia. Pero también tenemos que conversar con las familias.

¿Se puede firmar un convenio con otro geriátrico? “No se puede, porque no están dadas las condiciones. La mayoría de los hogares están bajo otra figura, que es la de HOLEPAM (hogares de larga estadías para adultos mayores), que no cumplen con todos los requisitos que pide PAMI. firmar un convenio implicaría dejar librado a la falta de auditoría. Lo primero que tiene que haber, es garantía del espacio. Y firmar un nuevo convenio en dos semanas, es imposible. Por eso, hay que buscar alternativas seguras y rápidas para los adultos mayores”, indicó, aunque promovió que estas instituciones se adecúen a los requerimientos para que Rafaela no deje de tener camas PAMI en geriátricos. .

Ante la consulta sobre si la familia de los abuelos institucionalizados no pagaban nada más, dejó en claro que “PAMI pagaba. Pero teníamos denuncias de que había un pago extra”. Dicho de otra forma, un plus.

“Tenemos 30 hogares en el territorio de la provincia y ninguno ha planteado la discontinuidad. Esta situación es única en la provincia de Santa Fe. He sido muy respetuosa durante este tiempo. No quería salir a responder a una parte, porque me importaba la otra, el adulto mayor y la familia”, agregó.

“Siempre se han realizado los pagos en tiempo y forma. Ha tenido ajustes. Podemos discutir si eso me deja el mismo margen de ganancia que hace 15 años”, dijo y agregó

¿Hubo un planteo de aumentar la cápita? “No se puede negociar un nuevo convenio. Implicaría un mayor aporte económico. No me gusta ese tipo de chicanas. Se continúa brindando el servicio a los afiliados de PAMI bajo estas condiciones. No voy a ir a gestionar y trabajar a nivel central, porque lo planteé. No hay más dinero. Así está establecida la cápita en todo el territorio del país. Se pago lo mismo salvo en la patagonia, por zona inhóspita”.

“Porque se tiene que pagar más en Rafaela que en Reconquista o en Santa Fe o donde sea. No. No es esa la negociación y no la voy a llevar nunca adelante. Porque si en todos lados podemos llevar adelante el servicio sin inconvenientes, porqué vamos a cerrar acá y volverlo a abrir en dos meses porque se renegoció”, agregó

“A mí me hicieron un planteo de mejorar los valores. Tengo otras alternativas? Sí. Entonces, voy con las otras alternativas. y no recibí ninguna llamada. Para nada. Acá me intersan los 53 abuelos y sus familias. Esto no se negocia con plata, sino con el bienestar de los adultos mayores”, completó Casineri.

Aquellos que estén interesados, las puertas están abiertas para firmar convenios. Aunque la tendencia es a no institucionalizar al adulto mayor. Los geriátricos tienen que trabajar a conciencia: tienen que cumplir con las reglamentaciones para poder tener camas de PAMI