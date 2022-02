En un puesto establecido en bulevar Lehmann y Carrero Podio, en colaboración con el Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional V, se procedió al labrado de acta de infracción y posterior retención y traslado a los depósitos municipales de dos motocicletas.

La primera, una Honda CG que se encontraba al mando de Alejandro J., con domicilio en Rafaela. El conductor circulaba por esa vía pública sin carnet de conducir, casco, documentación del vehículo y seguro. Además, la moto mostraba la falta de espejos retrovisores.

La segunda, una Guerrero Trip, al mando de Tomás V., con domicilio en Rafaela. El masculino lo hacía sin casco y sin elementos estructurales tales como chapa patente, espejos retrovisores y salida de escape antirreglamentario.

Por otra parte, en otro puesto de control preventivo ubicado en Bulevar Lehmann y Camino Público N°5, se labró y se procedió a la retención y traslado a los depósitos municipales de una moto Honda 125 que se encontraba al mando de Agustín R., con domicilio en Rafaela. Se comprobó que el masculino era menor de edad, por lo tanto, no tenía licencia. Además, no poseía seguro y la motocicleta mostraba la falta de espejos retrovisores y aditamentos no permitidos en el chasis.

Finalmente, en bulevar Santa Fe al 500, otro puesto preventivo de control detectó que el conductor de un automóvil Ford Focus, de nombre Fernando L., con domicilio en Rafaela, se encontraba al volante con la Licencia Nacional de Conducir vencida, sin contar con documentación del auto ni seguro. Por tal motivo los agentes procedieron a redactar el acta de infracción y retener preventivamente el coche, el cual fue trasladado a los depósitos municipales.