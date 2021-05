Rafaela y el resto del departamento Castellanos se mantienen como “zona de alto riesgo epidemiológico”, motivo por el cual no deberían aumentar las restricciones. Esto implicaba, por ejemplo, la suspensión de las clases presenciales o que los comercios debieran cerrar una hora antes.

Igualmente, hay poco para festejar: nuestro distrito no cumple con un criterio demográfico y no sanitario. Es decir: no tiene la cantidad de gente necesaria, pero sí tiene todos los parámetros -por cantidad de contagios y de nivel de camas ocupadas- como para estar en “alerta”.

Los criterios de la Nación

En la página Argentina.gob.ar, en el apartado “Partidos o aglomerados de riesgo bajo, medio, alto y en alerta epidemiológica sanitaria”, determina cómo cataloga la Nación a cada uno de los distritos de las 24 provincias, según la evaluación epidemiológica al 29 de abril.

Se toman los dos criterios de incidencia y de razón.

El primero, por cuántos casos confirmados tuvo en las últimas dos semanas y se toma como factor de ampliación los 100.000 habitantes. Si se tuvieron hasta 49 casos quincenales cada 100.000 habitantes es bajo, entre 50 y 149 es medio y más de 150 es alto. Se aclara que “la incidencia mayor a 250 casos cada 100.000 habitantes en 14 días se considerarán MUY ALTA”. Sólo Rafaela (por lo general, es el 50% del total del departamento, que es la unidad de referencia y no la ciudad), en los últimos 13 días (sin contar este sábado) tuvo 1.213 casos.

En cuanto a la incidencia, se deben sumar la cantidad de casos acumulados de la última quincena y dividir por la anterior. Si la división da hasta 0.8 los casos están en baja, si oscila entre 0.8 y 1.2 están estabilizados y si supera 1.2, están en alza. En Rafaela da 1.66.

La página aclara cuál es la “Clasificación epidemiológica definida para departamentos de más de 40.000 habitantes”, en donde se debe incluir al departamento Castellanos:

Alto riesgo

1. Ambos indicadores en alto riesgo

2. Aquellos departamentos que en los últimos 14 días hubieran estabilizado el aumento de casos, que implica disminuir la razón de casos de 1,2 o más a presentar razón que se encuentre entre 0,8 y 1,2 y presenten una incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, superior a 250.

Riesgo medio

1. Ambos indicadores en riesgo medio2. Un indicador en riesgo medio y otro en alto, con excepción del punto b de la definición de alto riesgo.

Alerta epidemiológica y sanitaria: definida para aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes

a) La incidencia definida como el número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, sea igual o superior a 500.

b) El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva sea mayor o igual al 80%.

Tengamos en cuenta que el Hospital “Dr. Jaime Ferré”, que es el lugar de derivación de toda la región, tiene un nivel de ocupación de sus camas críticas del 97%.

Pero, he aquí la aclaración: el departamento Castellanos no tiene 300.000 habitantes, sino, aproximadamente, la mitad. Y es solamente por este criterio que no ingresa en “alerta”, no porque el resto de los criterios no lo estén.

Es así que, en la provincia de Santa Fe, hay 12 departamentos en alto riesgo, 2 que están en medio riesgo y dos que están en alerta: Rosario y San Lorenzo.

Zonas de riesgo epidemiológico en la provincia de Santa Fe argentina. | Argentina.gob.ar

¿Cómo se sigue?

Algunos esperaban que el Gobernador Omar Perotti hiciera los anuncios en el mediodía de este sábado, cuando abrió las sesiones ordinarias de la legislatura. Pero, finalmente, no sucedió.

Teniendo en cuenta que las restricciones provinciales vencen este domingo 2, se estima que a lo largo de mañana se den a conocer las nuevas medidas. Vale recordar que, en aquel momento, Perotti no dividió a la provincia por las diversas zonas de riesgo epidemiológico, sino que la tomó como una misma unidad ¿Seguirá así o diferenciará Rosario y San Lorenzo del resto?