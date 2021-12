Rafaela sumó otras decena de contagios, todos de la variante Ómicron. Así lo confirmó extraoficialmente VíaRafaela, al hablar con una de las personas que se encuentra aislada en Córdoba, en donde se dio el contagio. De las 10 chicas, 4 están aisladas en “La Docta”, mientras que otras 6 lo están haciendo en Rafaela.

// Mirá también Rafaela tiene su primer caso de Ómicron

VíaRafaela habló con esta mujer, quien prefirió reservar su identidad. Pero contó al detalle qué pasó. Ella hoy está aislada, en Córdoba, con dos amigas. Todas están bien en términos generales. Los síntomas que sufrieron son decaimiento, febrícula, y un poco de tos.

Todas están vacunadas con las dos dosis: “es super extraño”, lo definió.

“También hay 6 chicas positivas, aisladas en Rafaela, por ser contactos estrechos y se supone que es la misma variante, Ómicron”, detalló.

// Mirá también Coronavirus en Rosario: confirman el primer caso de Omicron y hay 22 personas aisladas

Les llamó la atención que se diera a conocer el primer caso que dio a publicidad VíaRafaela. “No sabíamos si era una de nosotras o era otra chica”, contó la entrevistada. VíaRafaela asegura que se trata de otra chica, que no pertenece a este grupo.

Así fue el contagio de Ómicron de las chicas de Rafaela en Córdoba

El viernes, una de ellas culminó su carrera universitaria. Y, como es habitual y lógico, hubo celebraciones con familiares y amigos. Entre ellos, dos chicos que habían participado de la fiesta de egresados de Las Esclavas, en donde se dió el primer brote en Córdoba. “Al principio, estuvimos con otras chicas de Córdoba, al aire libre”, detalló. Los festejos siguieron en un boliche: “era cerrado, pero no éramos más de 40 personas”, relató.

“Todas las personas que dieron positivas tuvieron contacto con estos dos chicos, que ya tenían COVID y que fueron sin saberlo. A las personas que no tuvieron contacto directo con ellos, no se contagiaron. El sólo hecho de haber estado en el mismo ambiente, cerrado, hizo que se contagiaran”, detalló.

// Mirá también Variante Ómicron en Córdoba: son 136 los contagios en la fiesta de egresados y serían de esta nueva cepa

El domingo, comenzaron los síntomas: “El domingo tuve decaimiento muy leve, que no atribuí a COVID, pensé que era por el cansancio. A la tarde me enteré de los positivos, así que me hisopé y di positivo esa tardecita”, contó.

El primer caso conocido de Ómicron para Rafaela

En la noche de este miércoles, desde Córdoba, llegó al confirmación del primer caso de coronavirus de la cepa Ómicron de una persona de Rafaela. Por ahora, es extraoficial, aunque la paciente ya tiene la certeza de que es así. Esto se da a horas de la confirmación oficial del primer caso en Rosario.

Se trata de una mujer, joven, de unos 20 años que tenía dos dosis de vacunas. Es uno de los contagios que se dio en la provincia mediterránea y está aislada allí.

Se encuentra en buen estado de salud general, con algunos síntomas (mocos y catarro).

// Mirá también Variante Ómicron en Córdoba: Monte Cristo decidió suspender las actividades culturales

Por otra parte, el Ministerio de Salud de la provincia confirmó 3 casos de coronavirus para Rafaela, este miércoles. Además, de los 11 declarados el martes, se descontó uno de los informados en otra jurisdicción.