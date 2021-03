Este 24 de marzo, Rafaela tuvo muchos actos y acciones para conmemorar el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia.

Todo comenzó por la mañana, donde la Municipalidad de Rafaela llevó adelante el acto oficial. Fue en la Plaza de la Memoria, en el barrio Villa Podio, donde los militantes de la década del 70 organizaban clases y proyectos de alfabetización. Estuvieron presentes el intendente Luis Castellano. También participaron funcionarios locales, concejales, representantes de la Regional III de Educación, de las escuelas del sector, e integrantes del Espacio de la Memoria de Rafaela.

Durante el acto se oficializaron la instalación de las dos nuevas columnas, que recuerdan a los desaparecidos de Rafaela. Tal como lo había adelantado en 2020 VíaRafaela, se habían incluido por Susana Beatriz Guadalupe Trossero y Miguel Ángel Esborraz.

Durante el acto, se presentaron las acciones realizadas durante las últimas semanas y de manera conjunta por el Centro Documental de la Memoria de Rafaela, que funciona en el Archivo Histórico Municipal, y el Espacio de la Memoria de Rafaela. Entre esas acciones, se hizo mención a la intervención artística instalada en el pasaje Carcabuey, con pañuelos blancos que evocan la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, y que podrá verse durante toda la semana.

Además, se realizó una entrega simbólica en el marco del proyecto “La memoria va a la escuela”, de la que participaron autoridades y docentes de la Escuela N° 428 “Luisa R. de Barreiro”. La iniciativa busca que cada una de las escuelas primarias y secundarias de la ciudad donde se formaron las personas que fueron perseguidas y asesinadas durante la última dictadura cívico-militar, reciban un material alusivo a esas historias, y que las instituciones puedan contribuir con la información que se cuente de ellas. El material que se entrega a cada escuela está compuesto por una obra de arte que replica la forma de los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, y una ficha impresa que resume la vida del ex alumno que compone la lista de víctimas del Terrorismo de Estado de la ciudad.

Acto oficial por el día de la Memoria, Verdad y Justicia en la plaza de la Memoria prensa municipalidad de rafaela

El acto también sirvió de marco para que Rafaela se sume a la campaña nacional “Plantamos memoria”, promovida a nivel nacional por Abuela de Plaza de Mayo. En nuestra ciudad, los Integrantes de la Comisión de Asociados del banco Credicoop, Filial Rafaela, adhirieron al proyecto y permitieron la incorporación de dos árboles a la Plaza de la Memoria. Jorge Muriel, Fabián Marengo y Carla Ruiz Pellegrini, en representación del banco Credicoop, descubrieron una placa alusiva.

Para cerrar el encuentro, y con la urgencia del clima inestable de la mañana, los músicos locales Segio Grazzioli y Malena Bettello interpretaron dos temas vinculados a la fecha.

En el Instituto del Profesorado

Por la tarde, un grupo de diferentes agrupaciones vinculadas a los derechos humanos presentaron “Memoria en Movimiento”: un mapa en donde se realiza un relevamiento en territorio de los diferentes lugares que estuvieron vinculados a la última dictadura cívico-eclesiástica-militar.

“Un mapa de la memoria señala las huellas que construyeron, no sin conflictos, nuestros antepasados. Un mapa con memoria nos invita a reescribir ese legado desde el presente porque el pasado es eso que no deja de pasar. Creemos que es la invitación a un viaje en cuanto a desplazamiento, ruptura y movimiento de lo heredado hacia lo soñado. Por eso, nos compromete a recordar, a no olvidar, y al mismo tiempo, a construir“, sostienen.

Luego de una intervención literaria del Frente ESI Rafaela, se plantó un lapacho rosado en el marco de la campaña nacional “Plantamos Memoria”. finalmente, hubo una intervención artística de la murga “La Mistonga”.

Acto por el día de la Memoria, Verdad y Justicia de la Asamble de Derechos Humanos de Rafaela en el Instituto Superior del Profesorado N° 2 Vía Rafaela

Posteriormente, se leyó un documento fijando una posición y repintaron los pañuelos de la Plaza 25 de Mayo, en los alrededores del Monumento a San Martín, donde volvió a decir presente “La Mistonga”.