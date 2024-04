Presentaron un proyecto para crear un registro de comerciantes de metales no ferrosos

Las concejales Mabel Fossatti y Carla Boidi, trabajaron sobre un proyecto de Ordenanza, que fue ingresado en el Concejo Municipal, mediante el cual la Municipalidad de Rafaela adhiere a la Ley Provincial Nº 14191, que establece el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos.

También la iniciativa contempla a los titulares de chatarrerías y/o cualquier otro establecimiento industrial dedicado a la comercialización e industrialización habitual o esporádica de metales no ferrosos y comercios que realicen operaciones habituales o esporádicas de compraventa y/o reventa de piezas usadas para uso de automotores y motovehículos, quienes deberán llevar un registro digital y un libro foliado y rubricado por la Autoridad de Aplicación municipal, en los que quedarán plasmadas todas las operaciones de compra de bienes usados que realicen y que constituyan el inventario de objetos propios de su actividad comercial, facilitando la determinación de la procedencia y el seguimiento de los mismos.

“Existe necesidad de generar herramientas que permitan prevenir las actividades delictivas que se verifican en la ciudad, ligadas a hechos de robo o hurto de distintos bienes con cierto valor de reventa tales como por ejemplo bocas de tormenta, herrajes de bronce, cableados de cobre, ruedas o autopartes de vehículos, medidores de agua potable, flexibles ubicados en las casillas de gas, entre otros insumos que van cambiando en función de su valor de mercado, para su proceder posteriormente a su reventa a terceros” manifestó la concejal Carla Boidi.

“Los comercios vinculados a la compra y venta de bienes muebles usados, de metales no ferrosos y de autopartes usadas de automóviles y motocicletas, muchas veces intermedian o comercian sin saberlo, con artículos obtenidos en forma ilegal, por lo que se impone la necesidad de evaluar la introducción de cambios normativos que garanticen un control más estricto en el origen, trazabilidad y seguimiento de los bienes que conforman el inventario de los comercios del rubro” indicó la edil Mabel Fossatti. .

“La iniciativa posee como finalidad crear condiciones de seguridad en el proceso comercial al que refiere, tendiente a la prevención y represión de potenciales actividades delictivas, evitando el tráfico de piezas ilegítimamente obtenidas” manifestó Boidi.

“Se ha incrementado notablemente el hurto de metales no ferrosos en el ejido municipal, especialmente bajo la modalidad de robo de cables compuestos por aleaciones con alto contenido de cobre. Se trata de un mercado ilegal con organizaciones criminales que se mueven en torno a la comercialización del bronce y otros metales, tratándose asimismo de robos “hormiga” y en la actualidad también “piraña” para reducir diferentes metales, que han dejado de ser hechos esporádicos para convertirse en una constante en la ciudad” dijo Mabel Fossatti.

“De esta manera resulta necesaria, no solo la adhesión a la Ley Provincial sino la creación de un sistema de registro local de ingreso de algunos materiales como por ejemplo cobre, bronce y aluminio, de tal forma que se genere el debido contralor respecto de este tipo de metales y aleaciones tendiente a prevenir la comercialización de los mismos cuando su origen no está previamente determinado, garantizando así que no provengan de robos o hurtos, atento el gran interés que representan por su valor económico” finalizó Boidi.