Paseo del Centro presentó su Carnaval de Precios

En conferencia de prensa, Paseo del Centro anunció la puesta en marcha de una nueva acción comercial, denominada Carnaval de Precios. La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento del CCIRR y la Municipalidad de Rafaela, estará vigente desde el lunes 5 y hasta el sábado 10 de febrero, con 49 comercios adheridos, que ofrecerán descuentos de hasta un 70% en productos seleccionados.

Los vecinos y turistas que se acerquen a la ciudad podrán aprovechar los beneficios de esta campaña en accesorios de celulares (Celular Service), bazar (Simply), belleza (Belissa), bicicletería (Casa Delma), chocolatería (Agofa y Bonafide), deportes (Santiago Deportes y All Sports), electrodomésticos (Novogar y Megatone.net), gastronomía (Cyrano Café, The Coffee Store y Amelia Café), indumentaria (Materia Prima, Lunaria, Amapola XL, Eva Dress, Muy Rouse, Ani Bettello, Me Visto Como Quiero, La Pinta, Cala, Pequeño Armario, Alboroto, Piccolín, Macowens, Vincenzo Collezione, Othilia, Claudia y Claudio, Romir, Cardón y Pato Pampa), juguetería (Mágico Mundo y Muni), lencería (La Perla y Julia), librería (Faber), mueblería y artículos para el hogar (Ideal Hogar), óptica (Nueva Óptica Lux y Novovisión), perfumería (Oliveras y El Emporio del Peinador), regalería (Aromas y Burbujas), relojería y joyería (Ricserdan y Eduardo Regalos), blanquería (Arredo) y zapatería (Tamangos, Casablanca y Cipriano).