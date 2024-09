Para Valeria Soltermam, “La educación no es prioridad para Viotti”

En la sesión ordinaria de este jueves, la concejala Valeria Soltermam presentó una minuta de comunicación donde solicita al Ejecutivo conocer en detalle la actualidad de los programas que integran el departamento de Inclusión Educativa, de la actual secretaría de Educación y Cultura. Dentro del mismo, supieron lucirse programas como Seguila, Seguila Igual, Taller de Alfabetización, L.A.J.A., entre otros, que hoy se encuentran en una situación de desfinanciamiento preocupante.

Una de las principales problemáticas detectadas, que motivó la minuta, comenta la concejala es “el escaso valor hora que se le abona a los docentes. Creemos que allí donde no se cuida el recurso humano hay un problema grave de fondo, que es no entender la importancia y el valor de la tarea que llevan adelante”.

La edil sostuvo que elevar este pedido de informes tiene que ver, también, con la paradoja de estar transitando el mes de septiembre, fecha de celebración para maestros, profesores y estudiantes, a la vez que son víctimas de los avasallamientos de sus derechos por parte del gobierno de Maximiliano Pullaro, en consonancia con lo que plantea Javier Milei a nivel nacional, “y también Leonardo Viotti a nivel local”, enfatiza.

“Esta semana estuve en uno de los espacios donde se dictan las clases de apoyo del programa inclusión educativa, el que ahora funciona en la vecinal del barrio 2 de Abril. Y ese funcionamiento recae sobre la buena voluntad de los profesores, de la presidenta vecinal y hasta de la flexibilidad de los propios alumnos, pero no por la intervención del estado, que los sacó del DIAT, donde trabajaban en un espacio adecuado, divididos por edades, con acceso a internet. Están dando clases al lado del parrillero. Los profes que tanto dan de sí en esa tarea, cobran $ 3.000 la hora de trabajo. No podemos después salir a decir que hay una gran apuesta en educación”, explicó.

Soltermam entiende que una de las implicancias de su rol y el de su bloque, es no quedarse callada frente a estas situaciones: “vemos cómo se desfinancian programas, cómo ya no se celebran las graduaciones de quienes acceden al título secundario con el apoyo del estado, no vemos más los videos que nos cuentan cómo impacta un programa educativo sobre la vida de jóvenes mamás alumnas secundarias…No queremos que se pierdan más cosas, cuidemos, por favor, a nuestro mejor capital, nuestros profes y sus estudiantes, estos rafaelinos y rafaelinas que son el futuro, pero tenemos que atender en el presente”, concluyó.