El diputado provincial Pablo Pinotti se sumó a las críticas lanzadas por el exgobernador Miguel Lifschitz en su paso por Rafaela. El socialista sunchalense mostró su preocupación por la falta de “respuestas concretas de la Provincia en materia de Seguridad”. A esto, agregó: “el peronismo ha demostrado en estos quince meses que son gobierno tanto a nivel local en Rafaela, en la Provincia y en la Nación, una inacción y una falta de planificación que nos intranquiliza”.

El legislador resaltó que “siempre le echan la culpa a otro. Parece que no se dieron cuenta que son gobierno. Parece que nunca comenzaron a gobernar en serio ni asumieron la responsabilidad de que son Poder Ejecutivo en Santa Fe. Cuando uno no tiene plan, no tiene respuestas concretas, no le da previsibilidad a la sociedad para resolver los problemas, lo único que queda es echarle la culpa al otro”.

En este orden, Pinotti resaltó: “sinceramente me dedicaría a gobernar. Hay muchas áreas del gobierno que no funcionan. Y una de ellas es, sin lugar a dudas, la Seguridad. Me dedicaría a brindar respuestas a las necesidades de los gobiernos locales. Los rafaelinos se merecen mucho más que enunciaciones que dividen, que no nos hacen bien como sociedad” resaltó al ser consultado por declaraciones de funcionarios del municipio local que se mostraron “sorprendidos e indignados” por manifestaciones que realizó esta semana el exgobernador Miguel Lifschitz ante la prensa rafaelina.

En esa línea recordó: “el propio intendente Luis Castellano nos reclamaba en varias oportunidades más patrulleros, más efectivos policiales. Nos sorprende ahora, nos llama la atención el silencio por parte del intendente reclamando acciones concretas de Seguridad para Rafaela. Me parece que, como intendente, su prioridad tendría que ser defender a los rafaelinos”.

Pinotti participó de la recorrida que realizó Lifschitz, no solo por Rafaela sino también en otras localidades del departamento Castellanos, como Eusebia, Sunchales y Frontera, en vistas al año electoral que recién comienza.

En Frontera, se reunieron con la intendenta Victoria Civalero y su equipo de gestión, con quienes se mantuvo un encuentro en la Biblioteca Municipal. En la oportunidad, se destacaron las gestiones que se vienen realizando desde el municipio local, como son las obras de saneamiento para el sector norte. Además, se entrevistaron con integrantes de la comisión del Centro de Jubilados. Por último, visitaron la sede de los Bomberos Voluntarios de la ciudad donde días atrás la Comisión Directiva entregó al cuerpo nuevo equipamiento, para que los bomberos asistan con mayor seguridad a cada emergencia. Un cuerpo constituido por 11 bomberos y 4 aspirantes, destacando el compromiso con la comunidad.

En Eusebia se presentó el “Plan de Infraestructura para el Desarrollo de Santa Fe”. Contó con la presencia del diputado nacional Enrique Estevez, de los diputados provinciales Fabián Bastía, Marcelo González y Juan Cruz Cándido, como así también representantes de gobiernos locales del departamento Castellanos Del encuentro, Pinotti agregó: “pudimos charlar de la coyuntura y la realidad política del momento pero además abordamos cuestiones específicas de gestión. Como es la infraestructura: además de las obras urgentes, se debe planificar a mediano y largo plazo. Esto motivó mucho a las autoridades locales, Y esto puede ampliarse al sector productivo y otros actores de la comunidad para avanzar en un proyecto que tenga impacto en estos años y a partir de 2023 cuando volvamos a ser gobierno de la Provincia”.

En Sunchales, fueron recibidos por el intendente Gonzalo Toselli, la concejala Andrea Ochat y parte del gabinete municipal. En primer lugar, visitaron el nuevo espacio del Centro de Monitoreo Urbano, ubicado en el Punto Gob 280. El nuevo centro monitorea 46 cámaras que están distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, y es una herramienta estratégica del Plan Integral de Seguridad. “Una propuesta interesante e innovadora para la seguridad de Sunchales” resaltó Pinotti.

Finalmente, en Rafaela, junto al concejal Lisandro Mársico y al presidente comunal de la vecina localidad de Susana, Alejandro Ambort, fueron recibidos por miembros de la Comisión Directiva del Centro Comercial Industrial de Rafaela y la Región, encabezados por su presidente, Diego Castro. En la oportunidad dialogaron sobre la importancia de impulsar acuerdos a largo plazo que permitan potenciar el desarrollo productivo: “una reunión muy productiva, donde los dirigentes nos marcaron una agenda muy interesante que podemos abordar desde lo legislativo y poder así acompañarlo en todo este proceso que viene”.