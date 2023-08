Maxiliano Pullaro habló sobre los saqueos en Santa Fe

Maximiliano Pullaro visitó en la mañana de este viernes Rafaela y sorprendió con su postura respecto de los hechos de violencia ocurridos en Rosario y Santa Fe, en donde se registraron saqueos en las últimas horas.

El candidato a gobernador por Unidos para Cambiar Santa Fe dijo: “Soy muy crítico del gobierno de Omar Perotti, pero hoy todos los niveles del estado están reforzando sus partidas para ayudar a la gente. Hoy la gente tiene un plato de comida porque lo ayuda el Estado provincial y nacional”.

“No son personas que tengan hambre. Son personas que cometen delitos. Quienes cometen hechos de vandalismo tienen que ir presos. en Santa Fe hay una situación sumamente grave, a muchos no les alcanza. Esto es una realidad, a la que nos llevó el kirchnerismo. Pero también es una realidad que hay una asistencia muy importante por lo tanto esto no debería estar ocurriendo”, sentenció.