Este martes tuvo lugar, en el Parque de los Eucaliptos (Parque Pueblos Originarios de Awyayala), el acto de entrega de certificados a los egresados del Programa de Formación para Aspirantes a Mandos Medios.

Así concluyó la octava edición del programa de capacitaciones que llevan a cabo todos los años SEOM e ICEDEL, en conjunto con la Municipalidad de Rafaela.

En el acto estuvieron presentes el Secretario General de SEOM, Darío Cocco; el Intendente Municipal de Rafaela, Luis Castellano; el Director Ejecutivo de ICEDEL, Diego Peiretti y la Secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo.

En esta ocasión, desarrollada en su totalidad bajo la modalidad virtual, egresaron más de 125 trabajadores y trabajadoras municipales y comunales de las localidades de Rafaela, Esperanza, San Vicente, Sarmiento, María Luisa, La Pelada, Huanqueros, Humberto 1º, Humboldt y Ramona.

Darío Cocco agradeció al equipo de trabajo, docentes y estudiantes por hacer posible esta octava edición: “cuando empezamos a pensar esto sabíamos que realmente era fundamental crear herramientas para todos los trabajadores y trabajadoras municipales y comunales, que sean específicas para las problemáticas que tiene el estado, porque no existía este tipo de formación. Conjuntamente con el ICEDEL y la Municipalidad generamos esto que nos ha llenado de satisfacciones año tras año, donde más de 500 trabajadores han pasado llevándose herramientas para poder gestionar mejoras desde su lugar de trabajo, no solo para el estado y la comunidad sino también para el crecimiento personal.” Y cerró felicitando a los egresados y egresadas: “en este contexto particular de pandemia, tuvieron el compromiso y el desafío de llegar hasta esta meta, y lo lograron.”

El programa de formación

Esta capacitación comenzó a dictarse en el año 2013, con un plan de estudios elaborado en cumplimiento de las exigencias del curso de supervisión previstas en la Ley Nº 9286 para la promoción a cargos de mayor jerarquía.

En esta ocasión, el programa constó de dos seminarios (Rol del Estado e Historia del Movimiento Obrero) y cinco módulos (Régimen Laboral, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Derecho Administrativo Municipal, Redacción de Normas Legales y Aspectos Contables), que se desarrollaron a lo largo de cuatro meses.