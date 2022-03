El próximo domingo 20 de marzo se realizarán las elecciones vecinales en 15 barrios de la ciudad. Uno de ellos es el Mosconi, uno de los más tradicionales de la ciudad. Allí se presenta la lista N° 2, “Mosconi Avanza”, liderados por Marisa Botto, hermana de Analía, histórica dirigente de ese sector de la ciudad.

Marisa contó que los movilizó “las ganas de hacer algo por el otro, por el barrio en donde uno se crió y en donde vivió toda la vida. Donde uno tiene recuerdo de vecinos que fueron muy importantes para el barrio. Tuvimos escritores, músicos renombrados. Es un barrio muy cultural: La Máscara, el Instituto de Sonia Wilson y ahora el Sindicato de Músicos. Es chico, tiene 60 manzanas. Está dividido en tres sectores: la parte céntrica, desde Bv. Santa Fe hasta Av. A. del Valle; desde allí hasta la ciclovía y el último, hasta Remedios de Escalada. Son tres realidades completamente distinto y creo que lo único que nos puede llegar a unir es la cultura. Es lo único que nos va a salvar siempre”.

“Queremos hacer eventos. Dar talleres en la vecinal. Antes teníamos 17 talleres autogestionados”, recordó. “La parte de la ciclovía es algo que nos puede unir a todos. Ahí están funcionando muy bien las cancha de bochas, para los varones. Queremos hacer algo para los niños, darle otra funcionalidad. Quizás parquizar, hacer un pequeño playón”, destacó.

“Antes participábamos de las vecinales. Siempre estuvimos ahí: no nos importaba quien estaba al frente, porque siempre colaboramos”, dijo. Si bien cuenta con todas las obras (luz, gas natural, agua potable, cloacas, pavimento y hasta empedrado) el tránsito es algo que involucra a toda la ciudad. Nosotros queremos ser intermediarios entre el vecino y la Municipalidad”.

“No pertenecemos a ningún partido político, somos un grupo independiente. No tenemos ninguna relación con la Municipalidad”, describe. “Nos empezamos a juntar desde octubre, y ponernos de acuerdo. Formamos un grupo lindo”, agregó. “A nosotros no nos costó juntarnos, porque nos conocemos desde chicos. Mi papá compró esa casa antes de que sea del Mosconi. Era el cartero de barrio. El vice tenía al carnicero y otro integrante que era el almacenero del barrio. Entonces, no fue difícil. Tenemos las expectativas puestas en eso: el barrio es del centro, pero tiene mucha gente adulta. Pero notamos que llegan familias nuevas, con niños en edad escolar”.

“Estamos recorriendo el barrio y tenemos muchas expectativas. La gente nos conoce. No necesitamos tanta presentación”, dijo.

¿Cuándo y cómo se vota en las elecciones vecinales?

Las elecciones serán el domingo 20, de 8 a 14. Es a padrón abierto, es decir, se anotarán sólo a quienes concurran. Para poder hacerlo, deben llevar el DNI, el cual debe tener registrado el domicilio correspondiente para el barrio en cuestión.

En el caso del Mosconi, en esta oportunidad, será en el Colegio Nacional, a diferencia de otras oportunidades en donde se votaba en la propia vecinal.