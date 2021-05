Un importante número de personas, vinculadas al deporte, reclamaron frente a la Municipalidad de Rafaela en la mañana de este martes, en reclamo de la reapertura de gimnasios y clubes, que se encuentran cerrados desde el sábado pasado, cuando el gobierno provincial decretara el cese de la actividad hasta el 21 de mayo.

Se dio apenas unas horas después de la confirmación de que la Municipalidad de Rafaela se acoplara a la normativa provincial y anticipara que podría haber multas, tanto para los dueños de los lugares, como así también para los concurrentes.

Se pudo ver personas de todas las edades: desde niños que entrenan en las categorías inferiores e infantiles, hasta adultos mayores, que realizaban actividades en natatorios, algo que también les quedó vedado.

“La actividad física es salud” rezaba un cartel, mientras que sonaban silbatos y bocinas. Incluso, a modo de protesta, subieron y bajaron las escalinatas de ingreso al Palacio Municipal, entre otros ejercicios.

Ben Hur aceptó y cierra sus puertas

Pese a que en la mañana se había indicado que se rebelaría y que mantendrían las actividades en marcha, Ben Hur emitió un comunicado por la tarde en donde aceptaba cerrar sus puertas.

“El Club Sportivo Ben Hur se dirige a la comunidad a los fines de hacer saber que se ve obligado a cerrar sus puertas y consecuentemente a disponer el cese de toda actividad deportiva. Consideramos de importancia destacar que el Club Sportivo Ben Hur fue sin duda un impulsor del cierre de sus propias instalaciones en el mes de marzo de 2020, momentos en los que se adoptaban las primeras medidas para procurar combatir los efectos del COVID-19. Desde un primer momento, la entidad acompañó todas las medidas que se adoptaron. Trabajó activamente en la elaboración de las pautas de los protocolos necesarios para salvaguardar del mejor modo la salud de los deportistas, personal, profesores, dirigentes y padres. Invirtió importantes sumas de dinero en la adquisición de elementos de seguridad para garantizar la salud de todos quienes transitaban por sus instalaciones. Capacitó a su personal y profesores con la misma finalidad de que los mismos estuvieran a la altura de los acontecimientos. Cumplió en síntesis estrictamente con los protocolos aprobados y correspondientes al deporte organizado. Y los resultados fueron altamente satisfactorios, puesto que se puede sostener que sin lugar a dudas, no ha sido el ámbito del Club un lugar de difusión del COVID-19″, dicen en el comunicado.

“Contrariamente se pudo observar el desarrollo de actividades deportivas no reguladas, no organizadas, llevadas a cabo en establecimientos y espacios verdes de la ciudad, sin respetar las mínimas medidas de seguridad que requiere esta pandemia. Lo mismo ocurrió con la aglomeración de personas en distintas plazas y lugares abiertos, pero sin respetar siquiera el distanciamiento mínimo. El Club Sportivo Ben Hur cuenta con el respaldo de sus profesores quienes están convencidos de la conveniencia de continuar desarrollando las actividades deportivas en el marco de los protocolos. Se ha recibido el beneplácito de los socios y padres por la posibilidad de que sus hijos cuenten con un ámbito de recreación seguro para su salud en tiempos tan difíciles. A todos ellos corresponde un profundo agradecimiento por su comprensión. Hoy nos encontramos con una medida que afecta el funcionamiento de los Clubes en general, medida en la que nuestra entidad no tuvo posibilidad alguna de hacer conocer por lo menos su opinión y su experiencia. Por dicha razón, la entidad da cumplimiento a las recientes disposiciones, pero sin dejar de señalar que no comparte la determinación y brega por una mayor reflexión a la hora de adoptar determinaciones que afectan el funcionamiento de numerosos sectores golpeados en su economía”, cierra el texto.