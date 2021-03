Angelita Burkhard la madre del gobernador Omar Perotti, falleció este jueves, luego de algunos días de haber estado internada.

El lunes, el mandatario santafesino había suspendido la agenda, luego de que tuviera una “cirugía no programada”. De esta forma, no había viajado a Buenos Aires, para participar de un acto con el Presidente. Y el miércoles por la tarde se anunció que Alberto Fernández no llegaría a Rosario, tal cual lo pautado, también por el estado de salud de la madre.

Angelita Burhard se había quebrado la cadera y requirió de una intervención quirúrgica. Pero, con el correr de los días, la situación se complicó.

El gobernador se había mostrado con su madre el día que la acompañó a vacunarse en contra del coronavirus en el Hospital de Rafaela, “Dr. Jaime Ferré”. Esto sirvió también para desmentir que su madre hubiera recibido la vacuna con anterioridad, en el marco de una denuncia periodística sobre “VacunasVip” en Santa Fe.