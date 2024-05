Este viernes, noche de Boxeo en el Lucio Casarín

Organizado por Atlético de Rafaela y el Club San Gabriel, el Estadio Arq. Lucio Casarín se alista para una nueva velada boxística de primer nivel. Será este viernes 17 de mayo desde las 21:30, con un programa de ocho peleas amateurs.

Ya se llevan vendidas más de 400 entradas anticipadas, las cuales tienen un valor de $3.000, mientras que el Ring Side (con servicio de mesa), cuestan $6.000 y se pueden conseguir en la sede administrativa “Julio Litvak” o en oficinas del Club San Gabriel.

Los combates son los siguientes: Luka Colman (Rafaela) vs. Juan Dominguez (Rafaela); Leonel Dominguez (Rafaela) vs. Lucas Altamira (Carlos Paz); Daiana Díaz (Rafaela) vs. Juliana Niello (Santa Fe); Isaias Guzmán (San Guillermo) vs. Facundo Andreschuk (Santa Fe); Héctor Bertolaccini (Rafaela) vs. Tomás Bolviese (San Guillermo); Carmina Russo (Rafaela) vs. Marian Sanguine (Federal, Entre Ríos); Yoana Rodríguez (Rafaela) vs. Laura Gigena (Carlos Paz) y Denis Sequeira (Rafaela) vs. Carlos Marks (Esperanza).