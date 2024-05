¿Cómo son los planes de vivienda que planea la Provincia y que llegarían a Rafaela?

La construcción es uno de los sectores que más moviliza a la economía. Esto es algo que ya es de público conocimiento. Y en tiempos en donde la depresión económica se hace presente, pensar en que la reactivación puede venir de la mano de la promoción de este sector, es clave. La Nación lo hizo a través del fomento del crédito hipotecario. Y la Provincia de Santa Fe está pensando algo propio.

De acuerdo a lo manifestado por el Director Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia, Lucas Crivelli al diario Uno de Santa Fe, la idea es presentar a mediados de año una promoción de créditos para la adquisición y construcción de viviendas. Aún restan algunos meses para terminar de acomodar la estructura de los fideicomisos necesarios para ello. La falta de un banco en manos del estado provincial es un impedimento para que todo vaya más rápido.

“Hay muchas familias que tienen vivienda digna, que alquilan pero no tienen posibilidad de acceso a la vivienda y eso está asociado al sector financiero. El gobernador nos pidió que viéramos de qué manera se podían multiplicar las posibilidades de acceso, y para eso era necesario cambiar algunas lógicas. La lógica era que el Estado ya no podía producir las viviendas (para tener idea, Argentina entera construye 500.000 viviendas en 10 años), si no cambiar a un Estado viabilizador, al menos para determinados sectores”, dijo

Cómo serán los créditos

Una vivienda de entre 50 y 60 metros cuadrados, hoy cuesta entre 40.000 y 50.000 dólares. Eso sería el monto que entregarían, a pagar en 20 años.

Esto implicaría una cuota de 300.000 pesos por mes, al tipo de cambio actual.