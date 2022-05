“Si hay algo que la pandemia dejó más que claro, son las desigualdades que se producen entre unos y otros cuando no hay conectividad”, manifestó el intendente Luis Castellano en una nueva entrega de netbooks a estudiantes de Rafaela.

Posteriormente, afirmó que “parecería un pecado difícilmente reparable haber dejado cuatro años sin un plan que preveía una netbook a un alumno, y que tuvo que pasar la pandemia sin ella. Tal vez, si no hubiese ocurrido, pudiera haber aprendido y tenido la trayectoria sin problema. Son cosas que la define la política y decisiones de las que hay que seguir hablando para que no vuelvan a suceder”.

“La única forma de garantizar la educación es a través de la Inclusión digital. Omar Perotti lo dice siempre, costó, pero salió el plan para conectar a toda la provincia”, remarcó el Intendente.

221 netbooks más

El acto se desarrolló en la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 460 “Guillermo Lehmann” y contó con la presencia del gobernador Omar Perotti; el subsecretario provincial de Educación Secundaria, Gregorio Vietto; el delegado de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni; la directora provincial de Tecnologías Educativas, Romina Indelman; y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen.

También estuvieron presentes la directora provincial de Equidad y Derecho, Vanina Flesia; el director provincial de Educación Privada, Rodolfo Fabucci; el coordinador del Centro de Formación Profesional, Claudio Herrera; y el director de la escuela Walter Rohrmann.

En total, fueron 221 las netbooks entregadas, que se suman a las que ya poseen otros estudiantes. A nivel provincial alcanza las 40 mil computadoras. Además, se espera que en las próximas semanas continúen arribando a la ciudad más dispositivos para ser distribuidos en otras escuelas.

El vínculo

“Restablecer nuevamente junto a la Nación el programa de entrega de las netbooks tiene para la provincia de Santa Fe varias aristas. Por un lado, empresas santafesinas trabajando en el armado de cada una de estas computadoras. Por otro lado, volver a restablecer lo que consideramos herramientas estratégicas para el futuro de la Argentina”, detalló Omar Perotti.

Asimismo, Perotti explicó que “en la provincia de Santa Fe nos quedaron quinientos mil chicos desconectados de la escuela, y no eran solamente chicos de los lugares más alejados a donde no llega Internet. La mayoría eran de los barrios más humildes de las ciudades más grandes donde tampoco llega el internet porque las empresas privadas no llegan, ya que las familias no tienen los recursos para un paquete de datos”.

“Esos mismos paquetes con el que muchos docentes hicieron el esfuerzo para mantener la conectividad con los chicos, y fue eso poniendo en evidencia las distintas dificultades y diferencias entre nuestros alumnos”.

“También las dificultades económicas que esto genera, porque el vínculo con el celular se hizo en el inicio con el papá o la mamá, pero cuando empezaron con la transferencia de algunos videos pedagógicos se terminó para muchos porque les consumió todos los datos”, agregó el Gobernador.

Herramientas esenciales

En el mismo plano, agregó que “el uso de las tecnologías digitales son hoy herramientas esenciales para el vínculo de cada uno con el mundo laboral, profesional, productivo. Hasta la tarea más sencilla requiere de conocimientos. Hoy todo tiene dispositivos digitales y en forma creciente. Y esto es lo que tenemos que garantizar. Como se garantizó que el nivel de alfabetización nos diera un nivel de equidad, de integración en la sociedad, la alfabetización digital debe permitirnos lo mismo”.

“Completar eso significa llevar internet de calidad a todos lados y por eso el programa Santa Fe Más Conectada. La idea es llevar internet a los 365 pueblos y ciudades de nuestra provincia. Y cuando llegamos a la puerta de estos lugares, luego debemos ingresar a las escuelas, a los centros de salud, los juzgados, las comisarías y fundamentalmente a los municipios y comunas para garantizar una red provincial”.

Calidad e inclusión

“En estos tiempos post pandémicos hemos aprendido que, como expresa Gabriel Brener, resulta imposible divorciar calidad educativa de inclusión digital. Si algo hemos aprendido los docentes, estudiantes y sus familias durante la pandemia es que debemos educar brindando herramientas que le permitan una inclusión plena, tanto en el mundo laboral, como para continuar estudiando”, contó Walter Rohrmann.

Posteriormente, sostuvo que “es por eso que la reactivación de estas políticas que hacen entrega de una netbook a cada estudiante, es realmente prioritario y marca un horizonte con el claro compromiso se fortalecer la calidad educativa, garantizando la inclusión digital, el derecho a la educación y el derecho al saber de todos los ciudadanos”.

“Esta netbook que hoy están recibiendo es una herramienta fundamental, a la que deberán potenciar, atesorar y cuidar, porque les permitirá la comunicación, el intercambio y circulación de experiencias y será, a la vez, una importante fuente de recursos, bibliografía y materiales para un aprendizaje permanente, real y significativo”, concluyó.

Escuela técnica

Al dirigirse a los y las estudiantes del establecimiento educativo, Luis Castellano expresó: “Este es el presente y el futuro de la escuela técnica. El desarrollo de nuestra zona tiene que ver con esto, con el presente y con el futuro. Acá es donde se gestan y se gestaron los mandos medios de muchas empresas, y por qué no, grandes empresarios que ha dado la ciudad y que seguramente se irá dando”.

“Con la decisión de la vuelta del programa estamos poniendo una decisión de política pública pensando en el presente pero fundamentalmente en el futuro”; concluyó el Intendente.