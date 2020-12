La inflación es un mal propio de la Argentina, que azota al país, desde hace varias décadas. En ese marco, durante algunas semanas, durante la parte más dura de la cuarentena, los precios tendieron a estabilizarse. Pero ahora, parecieran haber tomado un impulso superior, tratando de recuperar el tiempo perdido.

En ese marco, VíaRafaela recorrió las góndolas de tres supermercados en nuestra ciudad, para comparar precios y averiguar cuánto cuesta llenar un changuito con 45 productos. En promedio, sale casi 7.000 pesos. En un mes, se necesitarían casi $30.000 para poder cumplir con una familia tipo.

Los productos no son elegidos al azar: se tomó como base un relevamiento que se hace en La Voz del Interior. Asimismo, se replica en todas las ciudades en donde Vía País tiene representación, para poder comparar los precios. No se toman las ofertas y si no está la marca pedida, se toma un producto de similares características y calidad, el cual queda reflejado en la planilla que sigue a continuación.

En lo que respecta a Rafaela, se nota una gran dispersión en el precio de la yerba, de la sal, el fiambre. En cuanto al aceite, en ninguno de los tres supermercados a los que se relevó (el último miércoles de cada mes se repetirá el registro, salvo en diciembre, que se hará el lunes 28) no contaba con la marca requerida.

Vale aclarar que en Libertad no se encontraron algunos productos de verdulería y por eso, el precio es más barato en ese registro y en el total del changuito.

El último miércoles de agosto se hizo el mismo relevamiento. Eran los mismos productos. Y en solo tres meses, aumentó un 12.47%. Lo que en muchos países implicaría la inflación de 24 meses.

Y cuando uno analiza y compara los diferentes precios, ve que lo que más aumentaron respecto de agosto fueron las verduras (27.86%) y la carne (25%). Los lácteos vienen detrás, con el promedio del aumento (un 10%). Prácticamente igual quedaron los productos de almacén y perfumería (2% y 3%, respectivamente).