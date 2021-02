La Secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, anticipó que “en breve” se designará a alguien a cargo de la Regional III de Educación. También que recibirá a los Padres Organizados que reclaman la presencialidad en la escuelas y que este jueves realizará un bocinazo y tiene a este punto (la ocupación de este puesto) entre las consignas de la convocatoria.

“Me iba a reunir con ellos y tenía pautado un encuentro. Les dije que sí, pero no sabía que tenía COVID. Pero después me diagnosticaron y tuve que reprogramarla. Tuve mi alta epidemiológica el sábado y hoy tenía que estar en Santa Fe. Pero tengo esa reunión pendiente con los padres, que pienso poder concretarla en lo que resta de la semana, apenas pueda volver por unas horas a Rafaela. No sabía que mañana había una actividad específica por esto. Es legítimo que puedan expresar sus inquietudes”, dijo, en declaraciones a FM Galena.

“La Regional III de Educación va a tener en breve la designación de su equipo de conducción. Durante todo el año pasado estuvo en manos de dos supervisoras de mucha trayectoria. Claudia Smith y Patricia Sommer ha conformado un gran equipo junto con Gerardo Cardoni, que es el coordinador de los equipos socioeducativos hasta ahora. Desde julio han tomado la conducción, junto a un gran equipo. Él, junto a Cecilia Flessia y Cecilia Perini estuvieron a cargo de la apertura de esta nueva etapa. En ese equipo de trabajo se está presente en la regional. Esto para tranquilidad de muchos, que decían que no había personas con responsabilidad específica”, completó.

Autonomía escolar para el regreso

Cristiani respondió a algunas críticas respecto de la falta de comunicación por parte del Ministerio. “Las direcciones de las escuelas han comunicado en qué día y a qué hora tenían que ir. Si bien el Ministerio ha dado lineamiento claros en circulares que llegan a cada escuela, cada escuela es la expresión mínima de organización del sistema educativo. Y tiene un margen de autonomía importante a la hora de la organización de este sistema. La presencialidad cuidada está habilitada desde hoy, pero puede comenzar en los próximos días. Por eso no estamos teniendo un inicio parejo en todos los establecimientos”, dijo.

Regreso a la escuela primaria en Rafaela Mario Liotta / Todo un palo producciones

¿Qué escuelas volvieron?

Según Cristiani, las escuelas primarias que iniciaron hoy fueron Colón, Villa Podio, Peralta Pino, Belgrano, Rivadavia, Lisandro de la Torre, Teresa de Calcuta, Alberdi, Ángela de la Casa, Mistral, Moreno, Villa Rosas, Languier, Perón, Pizzurno, 2 de Abril. El resto comienza a partir de mañana.

Las secundarias vuelven entre jueves y viernes, principalmente. La escuela técnica N° 495 “Malvinas Argentinas” sufrió el vandalismo en las canillas que se habían puesto en el ingreso, para cumplir con los protocolos. Del resto, casi todas comienzan entre viernes y lunes. Algunos directivos se reincorporan a partir de mañana. Y por eso las demoras