Elisa Carrió cerró la campaña en Rafaela junto con José Corral, el candidato a senador de “Vamos Juntos”, la línea que recibió el apoyo de la líder de la Coalición Cívica en la interna de Juntos por el Cambio. También estuvieron presentes Albor Cantard, Lucila Lehmann (tataranieta del formador de nuestra ciudad) y los precandidatos a concejal Gonzalo “Negro” Mondino y Laura Monzón.

Lehmann comenzó hablando y dijo “en vez de Formosa o Venezuela, tenemos que ser Rafaela o Esperanza: el modelo de país del desarrollo, de la producción, de las exportaciones, de las pymes... Es el modelo que queremos”. “Mi tatarabuelo, cuando pensaba en un pueblo, pensaba en la comisaría, por la seguridad, en una escuela, para tener prosperidad en la educación, pensaba en el tren, para ligarlo a los pueblos”, agregó.

“Hay que ponerle un límite a este gobierno y a estos atropellos”, dijo José Corral. Por otra parte, apuntó a una competidora en particular dentro de su interna: Carolina Losada. “Acá todos somos santafesinos, tenemos nuestras raíces acá. todos teléfonos que arrancan con 034. No vamos a ir a votar a Buenos Aires, como Carolina Losada″. “Nosotros no le hacemos caso a los asesores de campaña para llamar la atención. Con prpuestas que no tienen que ver con nuestra historia personal, con la decencia. Queremos transmitir respeto y educación. Si alguien piensa que va a llamar la atención en los grupos de Whatsapp con un video hot, allá ella. Nosotros no vamos a transar con nuestros valores”, haciendo alusión a la experiodista.

También apuntó a Federico Angelini y Amalia Granata “nosotros nos sacamos siempre las fotos en la provincia. No en Buenos Aires”, dijo.

También propuso que parte de la deuda que tiene la Nación con la provincia se pague con el envío de fuerzas federales para mejorar la seguridad en la provincia (que se había planteado ya en 2019). Y que la educación sea esencial y que no haya menos de 200 días de clases. “La peor escuela es la que está cerrada”, sentenció.

La líder de la Coalición Cívica “estoy liberada y voy a cometer un sincericidio. A fin de año, sigue gobernando Alberto Fernandez. Hay que sostenerlo, aunque se caiga solo, porque sino viene Cristina Kirchner. Y si hay algún golpe, peor: viene Massa. Y gracias a Dios, aborté el operativo para que Lorenzetti sea el presidente de la Corte, porque sino era presidente de la Argentina. Ya demasiado controla el sistema de salud, el PAMI, la AFIP, todo... por eso ustedes son valientes al estar acá”.

“Yo con Perotti no tengo nada que ver. Pero él ahora no es responsable del narcotráfico en Santa Fe. Desde 2001 estoy denunciando la ruta 34. Desde 2002 estoy diciendo que Rosario va a ser una nueva Chicago. Desde el año 2001 estoy diciendo que la droga entra por Ceres. Y estoy diciendo desde el gobierno de Duhalde que iba a haber cocinas en Rosario. Denunciamos lo que pasaba en el Paraná. Incluso, contra gente de Juntos por el Cambio, como el intendente de San Lorenzo”, señaló.

“Patricia (Bullrich) ejerció excelentemente el cargo de ministra de seguridad. Pero Angelini no es Patricia. Un operador de cuarta no es Patricial Bullrich. Y mire que la reingresé a la política. Si no crean una nueva policía, están fritos. Si no crean una nueva política, están fritos. Y la complicidad en el Parlamento, no sé como se llama acá. Mirén ese Traferri. La mayor denuncia contra el contrabando está hecha en Rosario”, sentenció.

“La condición después de esta interna es que Juntos por el Cambio se comprometa a no hacer acuerdos espúreos con el señor Massa. Segundo, que los diputados nacionales no vayan del Congreso al Ministerio del Interior de Wado de Pedro. Que bajen las retenciones y no suban los impuestos. Y si no, no voy a estar. Mi ausencia en los bunker, va a ser una ausencia importante. Mauricio está de acuerdo en estos puntos O vamos a la república y la libertad o denuncio a los nuestros”, señaló.

“Ustedes están sitiados por el narcotráfico. Por la (ruta) 11, por la 34, por el Paraná...”, señaló.

“¿Estoy loca? Sí. ¿Estoy sucia? Sí, porque tengo lucidez. ¿Soy cobarde? No. ¿Digo la verdad? No. ¿Puede ser rica? Sí. ¿Decidí ser pobre para defender a un pueblo? Sí. ¿Dí testimonio? Sí. ¿Soy la peor de todas? Sí. Pero no tengo cobardía. Se los digo a los dueños de las mafias de Rafaela. Ojalá un día salgan de ser sitiados como Santa Fe está sitiada por el narcotráfico. Rafaela también está sitiada: no por Perotti, sino por Lorenzetti”, culminó.