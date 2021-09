Lilita Carrió se metió de lleno en la interna santafesina de Juntos por el Cambio, al acusar al precandidato a senador Federico Angelini de ser “cómplice del delito” y “amigo de (Armando) Traferri”, el polémico senador provincial que se aferra a sus fueros para evitar comparecer ante la Justicia en la causa por juego clandestino. También recordó que cuando en 2003 advirtió la escalada de narcotráfico en Rosario “me trataron de loca”.

“Yo dije en 2003 que el narcotráfico iba a tomar Rosario. Hice las denuncias y me trataron de loca todos. Ahora hay un senador, ¿íntimo amigo de quién? Íntimo amigo de Angelini, que está acusado de organizar la protección política transversal y judicial al crimen organizado”, disparó, en referencia a Traferri.

En su paso por Rosario, la líder de la Coalición Cívica resaltó que “más allá de las fotos, Angelini no es Bullrich”, y mostró su apoyo a la lista encabezada José Corral. “A diferencia de Patricia, a quien quiero mucho, yo no tengo ninguna aspiración para 2023, entonces no quiero que el domingo voten a gente que pueda traicionarnos”, advirtió.

“Cuando yo lo hago cómplice del narcotráfico a (Antonio) Bonfatti de todo lo sucedido, toda la Cámara de Diputados incluidos los del propio Angelini votaron un repudio. Y hoy lo cierto es que la sociedad está entre la vida y la muerte en Rosario, por eso con el tiempo la gente me pide perdón”, expresó Lilita.