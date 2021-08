En cuatro semanas, los rafaelinos tendremos que ir a los diferentes locales de votación para elegir quienes serán los candidatos que competirán en las elecciones generales del 14 de noviembre. Pero, quizás, no todos los que se presenten ahora, lleguen a esa instancia.

Es que, de acuerdo a la información aportada por el rafaelino Pablo Ayala, Secretario Electoral de la Provincia de Santa Fe, nuestra ciudad cuenta con 78.980 electores. Y ese número, es mucho más que una simple estadística. Para algunos partidos, es una cifra de suma relevancia.

De acuerdo a la ley electoral vigente, los partidos políticos deben superar el 1.5% del total del padrón para poder participar de las elecciones generales. Esto implica un total de 1185 sufragios. Si algún partido político no consigue esa cifra en las PASO, no pasarán el corte y no llegarán a las Generales.

El corte en las internas

En tres partidos políticos tienen internas en Rafaela: Frente Progresista Cívico y Social (4 listas), Frente de Todos (3 nóminas) y Juntos por el Cambio (2). De estas nueve listas, quedarán tres: una por partido.

Esa lista final repartirá las posiciones de acuerdo al Sistema D’Hont. El ganador se queda con el primer puesto. Para el segundo, se deberá saber si el total de votos del segundo o del tercero es superior a la del ganador dividido dos. Y así sucesivamente.

Pero, hay un detalle: para poder participar del reparto de cargos, los diferentes partiricipantes de las internas deben superar el 1.5% de los votos válidos emitidos. Si no lo consiguen, pese a haber participado de la interna, no formarán parte de la nómina final.

Obviamente, esto depende de la cantidad de gente que vaya a votar. Y, en tiempos de pandemia, es todo una incógnita: en las elecciones que se realizaron hasta ahora, la participación fu esumamente escasa: apenas del 60%, cuando lo normal es que ronde el 75%. Si tomamos “lo normal”: deberían optener cerca de 888 votos. Pero, si es más bajo, podría descender hasta los 710.