Gustavo Mondino, el programador del Festival de Teatro de Rafaela, defendió la incorporación de “Nada de carne sobre nosotras”, una de las obras que se llevarán a cabo del 9 al 17 de julio y que tiene una particularidad: la escenografía es el Cementerio Municipal.

En las últimas horas se había generado una polémica, dado que algunos entienden que la tranquilidad del camposanto no puede alterarse con una obra de arte.

En diálogo con “Algo dirán” (FM Galena, 94.5 Mhz) comentó que “no me llamó la atención la polémica, aunque sí sabía que podía darse algún ruido. A mí, ante esas cosas y después de recordar la experiencia de 2018, ya no me asusta”. A lo que hace referencia es a la controversia generada por la obra “Dios”, que llevó a que algunos grupos conservadores llegaran a pedir “que ruede su cabeza”. “Rafaela, que es esta ciudad tan progre que queremos ser, no lo es en algunos sectores. La mirada que pongo y que imprimo sobre el festival, mientras que tenga el acompañamiento y la autorización de los máximos responsables (el intendente y el secretario de Cultura) para este tipo de cosas, es decir ‘vamos para adelante’”.

Mondino recordó que este tipo de obras “se hace en otras ciudades como Buenos Aires, París, Córdoba, Rosario, La Plata, si se filman películas, si se hacen visitas programadas y guiadas en los cementerios, ¿por qué no se puede programar una obra de teatro que es absolutamente respetuosa sobre el lugar?”

“Hay gente que levanta banderas en esto y que, capaz que como turista, lo hace en otra ciudad. Pero le pasa en su cuidad, le pasa una cuestión reaccionaria que no termino de entender qué es”, agregó.

“¿Quién no tiene un muerto en el Cementerio de la ciudad? Todos lo tenemos. Entonces, la única excusa, no puede ser que somos unos irrespetuosos porque se programa una obra allí. ¿Por qué, si no saben de qué se trata la obra? Si vas a ver el cementerio, veo el estado de abandono en que se encuentra y me da mucho más tristeza que poner una obra y que la gente visite esos días ese lugar”, indicó.

“He aprendido a no sumarme a polémicas en redes porque no me interesa. Pero por supuesto que en el equipo están leyendo los comentarios y aparecen cosas muy interesantes. Gente que se pregunta si se ponen tan reaccionarios cuando ven una película que se filma en un cementerio. ¿Lo toman como una falta de respeto? ¿Qué nos ofende tanto? Yo vi la obra en el Cementerio de la Chacarita, en las tres últimas ediciones del Festival Internacional de Teatro en Buenos Aires, a las que asistí. También en Recoleta. Esto, por nombrarte en Argentina, porque su googleas, tenés experiencias en todos lados. Es una autora, Mariana Enríquez, que habla de la muerte. Son cuentos de ella, que tienen que ver con el paso a otra vida. ¿Qué es lo que molesta tanto? No estoy llevando una obra de circo”, agregó.

La publicación del Festival de Teatro sobre la obra "Nada de carne sobre nosotras" Foto: https://www.facebook.com/festivaldeteatro.rafaela.gob/

Comentarios en la publicación en donde se informa sobre la obra de "nada de carne sobre nosotras" Foto: https://www.facebook.com/festivaldeteatro.rafaela.gob/

“Hubo un partido que se puso a militar en contra de esto. Y el mismo partido programó y produjo la obra en el cementerio de la Chacarita. Un poco de coherencia. Vayan a ver la obra y después opinen”, sentenció.

“Comprendo, y con el tiempo lo voy teniendo cada vez más en claro: así como hay gente que adora el Festival de Teatro de Rafaela, hay gente que no lo quiere. Eso lo tengo en claro, no voy a ser ingenuo. Como la semana anterior la polémica se intentó armar por el costo del desfile de la apertura, esta semana es por la obra del Cementerio y si eso no tiene eco, la semana que viene nos darán por otra cosa”, cerró.

Claudio Stepffer, secretario de Cultura, en diálogo con Mondo Dificile (LT 28), aclaró que si algún deudo va a visitar a sus familiares, la obra se detiene o se baja la voz. “Eso se aclara desde un principio”, dijo. También está prohibido el uso de celulares.